Zo ontwijkt de F1 honderden miljoenen aan belasting

Rijk worden doe je zo.

Het is momenteel een heet hangijzer: multinationals maken overal ter wereld gebruik van handige belastingconstructies om zich enorm veel geld te besparen. In de melee van verschillende belastingregels die gelden in verschillende landen, werd/wordt zelfs ons eigen land op een gegeven moment aangemerkt als belastingparadijs. Vast een rare gewaarwording voor de gemiddelde burger die gebukt gaat onder flinke inkomstenbelastingen en CO2-taxen. Molochs als de band U2 en drankgigant Diageo (keep on walking) strijken echter ontiegelijk veel geld op met brievenbus-kantoortjes op de Amsterdamse Zuidas.

Simplistisch vormgegeven gaat dit ongeveer als volgt in zijn werk. In sommige landen is het de gewoonte dat wanneer je een moedermaatschappij hebt en één of meerdere dochtermaatschappijen, je alle winsten van de dochtermijen zonder belasting te betalen doorschuift naar de moedermij. Vervolgens betaal je vennootschapsbelasting als je de winst ontrekt uit het bedrijf bij de moedermij. In andere landen betaal je vennootschapsbelasting reeds bij de dochtermij. vervolgens schuif je het restant door naar de moedermij, waarna je de winst vanuit daar zonder nóg een keer vennootschapsbelasting te betalen kunt onttrekken. Linksom of rechtsom is het natuurlijk niet de bedoeling dat je twee keer vennootschapsbelasting betaalt.

De realiteit is wat ingewikkelder, maar de truc is om moedermij en dochtermijen in landen neer te zetten waardoor je in het ene land op papier wel, maar in de praktijk niet belast wordt voor winst in de dochtermij. Vervolgens schuif je het ‘restant’ (alles) door naar de moedermij en vertel je de autoriteiten daar dat er al belasting over betaald is bij de dochter. Vervolgens sleep je de winst (grotendeels) onbelast uit de moedermij. Simpel. Een professor tijdens mijn studie zei ooit dat het net zo werkt als dat liedje één ei is geen ei…. Één BV is geen BV…

Mannen als Jesse Klaver is dit een doorn in het oog. Hoewel Nederland stiekem best wel wat verdient met de fop-kantoren, zegt hij de multinationals de wacht aan. Als hij de leider wordt van Nederland gaat hij miljarden ophalen bij deze bedrijven. Helaas vertrekken deze MULTI-NATIONALS dan natuurlijk gewoon uit Nederland en vloeit er dus alleen maar geld weg, maar soit.

Het mag geen verassing heten dat ook Bernie en consorten de weg naar een prettiger belastingklimaat prima weten te vinden. Of dat nou illegaal is, of zoals in dit geval legaal. Delta TopCo, de moedermij die onlangs opgekocht is door Liberty Media en onder andere eigenaar is van de Formula One Group, is gebaseerd op het kanaaleiland Jersey. In 2015 genoot de moedermij Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) van 463,6 miljoen dollar op een omzet van 1.7 miljard. De winst komt onder andere uit de gelden die organisatoren betalen voor het binnenhalen van het F1-circus, sponsoring, de verkoop van TV-rechten en de verkoop van speciale hospitality-tickets tijdens de races.

Sinds 2006, toen Delta TopCo deels in handen kwam van CVC Capital Partners, is Delta TopCo goed geweest voor meer dan vijf miljard Dollar aan EBITDA. Het grootste deel daarvan kwam in eerste instantie terecht bij dochtermaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk, waar normaal gesproken een vennootschapsbelasting geldt van twintig procent. Maar werd er dan ook bijna een miljard aan belasting betaald? Neen! De Britse staatskas ontving slechts 122,9 miljoen Dollar. Hoe zit dat?

Wel, op papier verstrekken ‘offshore’ moedermaatschappijen van de Britse bedrijven waar het geld gemaakt wordt enorme leningen aan diezelfde bedrijven. De Britse belastingman vind het tot op heden oké als deze bedrijven de rentebetalingen aftrekken van hun winst voordat ze belasting betalen. De rentebetalingen zijn echter zo groot dat er op papier niet of nauwelijks winst overblijft en de belastingaanslag dus laag blijft. Het geld wordt op die manier doorgesluisd naar moedermaatschappijen en uiteindelijk naar Delta TopCo. Tel uit je winst.

Nu Liberty Media de zaak echter overneemt, moeten de nieuwe Amerikaanse eigenaren een manier vinden om de dikke winst zo belastingvriendelijk mogelijk naar Amerika te krijgen. Gelukkig is Albert Rosenthaler, chief corporate development officer van Liberty, trots en positief over het feit dat dit gaat lukken.

“We have managed to do the transaction in a way that will permit an efficient repatriation of money back to the US without incremental tax for many, many years. We will be able to repatriate cash to the US in the future to the extent that seems to make sense with no additional taxes. We do not believe there is any incremental tax on the repatriation of earnings back to the US. We’ve been able to replicate their [Bernie en co] structure.”

Hoe zit dat? Wel, dit is niet geheel duidelijk, maar we kennen wel een geloofwaardig scenario. Het hoofdkantoor van Liberty Media is gevestigd in de Amerikaanse staat Delaware. Deze staat is alleen relevant vanwege het belastingvriendelijke klimaat binnen ‘Murica en kent géén vennootschapsbelasting over inkomen uit rente. De oplettende journo’s van The Guardian hebben opgemerkt dat op papier niet Liberty Media zelf, doch een dochtermij van het bedrijf gevestigd op de Kaaimaneilanden Delta TopCo heeft gekocht. Voor deze aankoop heeft Liberty GR Cayman Acquisition Company natuurlijk wel een enorme boel geld nodig, geld dat deze dochter niet heeft. Maar laten ze dat nu kunnen lenen bij de moedermaatschappij…

Bedankt Sjoerd voor de tip!