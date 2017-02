Zoveel showrooms in Nederland kampen met leegstand

Een serieus probleem dat ook niet 1,2,3 opgelost gaat worden. Tenzij de overheid gaat sleutelen aan de wet.

Dat het met de nieuwe autoverkoop niet geweldig goed gaat is geen geheim. Gelukkig zagen we in de eerste maand van 2017 zowaar positieve cijfers. Toch is er nog een hoop werk aan de winkel. Steeds meer dealers lijken bijvoorbeeld te verdwijnen. Brancheorganisatie BOVAG bracht tegenover BNR cijfers in beeld. Volgens de organisatie staan in Nederland meer dan 600 showrooms leeg. Het probleem ligt aan het bestemmingsplan, aldus BOVAG.

Wanneer een showroom leeg komt te staan dan kan er geen Hema of een willekeurig kantoor/bedrijf voor in de plaats komen. De bestemmingsplannen eisen doorgaans dat de panden de functie van showroom blijven uitoefenen. Enkel voertuigen of bijvoorbeeld boten mogen worden geplaatst in de leegstaande ruimtes.

De dik 600 showrooms die momenteel leegstaan hebben een oppervlak van ruim 700.000 m². Aangezien er vrijwel geen animo is om een gloednieuwe dealer te openen in ons land blijven de panden leegstaan. Op dit probleem op te lossen pleit de BOVAG voor een flexibeler bestemmingsplan vanuit de gemeentes. Op deze manier kunnen bedrijven vanuit een andere branche gebruik maken van de grote leegstaande showrooms.

Fotocredit: @theblitzphotography7 op Autojunk