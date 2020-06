Hoeveel Supercars zijn er eigenlijk in Nederland?

Je komt ze af en toe tegen: Supercars in Nederland. Maar hoeveel zijn het er nu eigenlijk?

Deze hele week gaat het hier op Autoblog over supercars, maar hoeveel rijden er eigenlijk in Nederland. In samenwerking met VWE Automotive doken we in de cijfers. Het brengt interessante feiten naar boven. Wist je bijvoorbeeld dat er tientallen exemplaren van de Lamborghini Aventador in Nederland rijden? Of dat er net zoveel Chirons als Veyrons op kenteken staan? Deze lijst is samengesteld op basis van supercars met een geldig Nederlands kenteken. Supercars in collecties zonder registratie zijn niet meegenomen in het overzicht.

Alfa Romeo

8C Competizione – 19

8C Competizione Spider – 15

Aston Martin

DBS – 74

DBS Volante – 24

Vanquish – 29

Vanquish Volante – 28

Vanquish Zagato Shooting Brake – 1

Vanquish Zagato Volante – 2

Vanquish Zagato – 1

V12 Vanquish – 54

V12 Vantage – 34

V12 Vantage Roadster – 3

Audi

R8 – 262

R8 Spyder – 86

Bugatti

Chiron – 5

Veyron – 5

Donkervoort

D8 GTO – 37

Ferrari

360 – 275

458 – 181

488 – 111

550 – 102

575M – 29

599 – 128

812 – 41

Enzo – 1

F 355 – 156

F40 – 15

F50 – 1

F430 – 248

F12berlinetta – 79

LaFerrari – 1

Superamerica – 8

Testarossa – 98

Lamborghini

Aventador – 50

Centenario – 1

Countach – 17

Diablo – 23

Diablo Roadster – 4

Gallardo – 98

Huracán – 52

Huracán Evo Spyder – 7

Murciélago – 30

Lexus

LFA – 1

Maserati

GranTurismo MC Stradale – 10

McLaren

600LT – 3

600LT Spider – 5

650S – 21

675LT – 7

720S – 15

720S Spider – 6

MP4-12C – 19

P1 – 2

Senna – 4

Mercedes-Benz

SLR McLaren – 24

SLS – 88

SLS Roadster – 60

Porsche

918 Spyder – 13

Carrera GT – 9

Spyker

C8 – 6

C8 Spyder – 11

Foto: matk20

Bron: VWE Automotive, Fotocredit thumbnail: @gemaskerdemuchacho via Autojunk