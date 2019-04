13-jarige held regelt auto voor zijn tobbende moeder

Dikke bak ook!

Het is vrijdag, tijd om wat feelgood meuk door je strot te duwen om het weekend met een glimlach te beginnen. Dit 13-jarige jochie genaamd Krystal Preston is een jonge eindbaas, want hij kocht een tof cadeau voor zijn moeder.

Er is geen vader in beeld en zijn moeder heeft de taak drie jongens op te voeden (en drie honden). De 13-jarige is de oudste thuis en heeft nu al de volwassen taak om als grote vent voor het gezin te zorgen. Geïnspireerd door YouTube-video’s waar kinderen ouders verrassen met een nieuwe auto, wilde Preston hetzelfde voor elkaar krijgen. Helaas voor hem moest dit zonder YouTube money.

De jongen had geen geld om een auto te kopen, maar was vastbesloten er eentje voor zijn moeder te regelen. Hij contacteerde een vrouw die haar 1999 Chevrolet Metro te koop had staan. Hij liet weten geen geld te hebben, maar wilde zijn Xbox ruilen voor de Chevy. Mocht ze daar niet geïnteresseerd in zijn, dan wilde de 13-jarige ook wel wat huishoudelijk werk doen voor de vrouw.

In eerste instantie was de verkoopster niet geïnteresseerd in het aanbod, maar later ging ze toch akkoord. De vrouw reed vervolgens de Chevrolet naar het huis van het gezin en de jongen kon zijn moeder verrassen. Krystal deelde zijn verhaal op Facebook, de post is inmiddels meer dan 2.000 keer gedeeld.