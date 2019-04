Deze Integra R werd opgesloten door de eigenaar

Ja, zo kan je ook een auto stallen.

Een creatieve manier om je auto uit het zicht te houden. Een Canadese eigenaar van een 2001 Acura Integra Type R had een ‘geheime’ ruimte gebouwd voor zijn auto. Wie in zijn schuur kwam had niets te zien, maar de man had een nep muur geplaatst die toegang verschaft tot een verborgen ruimte.

In deze verborgen ruimte stond zijn Integra. Het is niet bekend waarom de beste man de auto bewaarde op de geheime plek. Het is nu niet bepaald een hele bijzondere Acura. De Integra Type R in kwestie heeft schade, de voorbumper is overgespoten en de Honda heeft 132.000 kilometer gelopen. Ook heeft de eigenaar niet echt zijn best gedaan om de nep muur netjes af te werken. Niemand die denkt ‘goh, zou hier achter niet iets zitten?’ Echt niemand.

Ondanks de staat van zijn Acura hoopt de man de auto via eBay te verkopen voor 39.999.99 Canadese dollars. Dat komt neer op ongeveer op bijna 27.000 euro. Het is tevens mogelijk een bod uit te brengen, mocht de vraagprijs je wat too much zijn. De verkoper staat open voor verzending over de hele wereld, dus sla je slag.