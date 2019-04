Nieuwe Karma krijgt een smakelijk BMW-blok

Of moeten we "blokje" zeggen.

Toen de Fisker Karma aan de wereld werd ge├»ntroduceerd, waren er nog maar relatief weinig hybride en elektrische auto’s. De auto kwam aan het begin van het decennium op de markt en wist direct te imponeren met zijn stijlvolle voorkomen en interieur, maar slaagde er niet in een blijvende indruk achter te laten door zijn enorme prijs en tegenvallende rijeigenschappen en betrouwbaarheid.

Het kwam dan ook niet als een verrassing dat het merk vrij snel weer de deuren moest sluiten door allerhande opstapelende problemen. Hoewel het merk van Henrik Fisker, de ontwerper van de BMW Z8 en Aston Martin DB9, sindsdien weer uit de dood is herrezen, werden de overblijfselen overgenomen door het Zuid-Califonische 'Karma Automotive'. Nagenoeg exact hetzelfde model werd doorgezet als de Revero.

Karma Automotive heeft met dit model enkele jaren weten te overbruggen. Hoe het ze is gelukt durft niemand te zeggen, maar het doorzettingsvermogen betaalt zich wel uit. De volledig nieuwe generatie van de Karma Revero komt namelijk spoedig ter wereld. Althans, als we het merk op het woord moeten vertrouwen.

Dit betekent dat de herboren Karma hoogstwaarschijnlijk een nieuw, hopelijk minstens zo fraai uiterlijk zal krijgen als het origineel. Belangrijker: hij krijgt een nieuwe aandrijflijn die daadwerkelijk past in de tijdsgeest. Net als de Fisker Karma had de eerste Karma Revero een viercilinder van General Motors om de batterijen van stroom te voorzien. Karma Automotive heeft deze week bekendgemaakt dat het voor de nieuwe productieversie van de Revero geen gebruik meer zal maken van deze viercilinder. In plaats daarvan komt er een TwinPower Turbo driecilinder van BMW in terecht, die we denken te kennen van bijvoorbeeld de BMW i8. Of het ook precies deze motor is, dat willen de Amerikanen niet zeggen.

Hoewel Karma vooralsnog niet alle specificaties en prestatiecijfers van de nieuwe Revero wil delen, laat het wel weten dat de auto in ongeveer 4,5 seconden naar de 100 km/u moet snellen. Daarnaast schijnt de Revero een “nieuw en krachtig” high-voltage NMC lithium-ion batterijpakket te krijgen, in combinatie met een zogenaamde ‘twin-motor rear drive module‘.