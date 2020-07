Jeep steelt met deze Wrangler de schijnwerpers van Ford

Deze onthulling van Jeep kan gewoon geen toeval meer zijn, ze hebben zo aardig de schijnwerpers van Ford weten te stelen.

Deze nacht is een belangrijke nacht voor Ford. Om 02.00 uur Nederlandse tijd onthullen de Amerikanen eindelijk hun nieuwste Bronco. We weten al hoe deze eruit ziet, vannacht horen we meer over wat er onder die goed gelukte huid komt te zitten. Wat we al wel weten: de nieuwe Bronco gaat concurreren met de Jeep Wrangler, een populaire offroader in de VS.

Dat Ford vannacht een belangrijke auto gaat onthullen is Jeep kennelijk niet ontgaan, want vandaag doen ze een opvallende poging om die schijnwerpers een beetje te stelen. Ogenschijnlijk vanuit het niets kondigen ze namelijk een nieuw ‘concept’ aan, de Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept. Belangrijkste wijziging: een dikke V8 onder de motorkap.

Nee, dat klopt, deze iconische Amerikaanse auto werd inderdaad nog niet door Jeep geleverd met een V8. Daar was volgens Jeep wel vraag naar – sommige klanten deden het ook gewoon zelf – daarom dat Jeep nu overstag gaat. Het gaat om een 6,4-liter motor die 450 pk en 610 Nm weet te produceren. Daarmee moet de 4×4 in minder dan 5 seconden de 97 km/u aan kunnen tikken.

De komst van een V8 is geen simpele ‘engine-swap‘, ze hebben wel bepaalde onderdelen als de motorsteunen en het frame aangepast om de zwaardere motor te kunnen herbergen. Die motor is gekoppeld aan een versnellingsbak met acht verzetten, een two-speed transfercase en assen die elektrisch vergrendelbaar zijn.

Verder krijgt deze Wrangler nieuwe, aluminium schokbrekers, 17-inch velgen en dikke offroad-banden. De 392 Rubicon is daarnaast standaard opgehoogd om plaats te maken voor die flinke banden.

Dan nog even over die naam. Er staat immers concept in. Toch kan je hier eigenlijk wel een paar aanhalingstekens omheen plaatsen. Jeep doet namelijk niet al te subtiel en zegt praktisch dat de auto morgen in productie genomen zou kunnen worden. Dus, als zo’n Jeep Wrangler 392 Rubicon je wat lijkt: bel je dichtstbijzijnde Jeep-dealer morgen maar op. Met genoeg bellers, is de kans meer dan aanwezig dat FCA deze Jeep in productie neemt. Al is het wellicht niet onverstandig om te wachten waar Ford vannacht nog allemaal mee komt…