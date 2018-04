Loop stage bij Harley-Davidson en krijg er één van de zaak

Een zomertje rondtoeren op kosten van de baas? Graag!

Hoe ouder ze worden, hoe guller ze geven. Tenzij je calvinistische grootouders hebt (gehad), zal het waarschijnlijk herkenbaar klinken. Diezelfde regel geldt blijkbaar ook voor motorenfabrikanten, want nu Harley-Davidson alweer haar 115e verjaardag mag vieren, komt ze met een idee waarvan millennials wereldwijd kunnen smullen.

Althans, als ze de motoren overeind kunnen houden. De Amerikaanse motorenbouwer heeft een bijzonder initiatief opgezet om deze zomer een achttal ‘stagiares’ onder te dompelen in de knusse cultuur van het riden. De stagiares worden in enkele weken tijd opgeleid tot vaardige rijders bij de Harley-Davidson Riding Academy. Nadat het leerproces is voltooid, krijgen de stagiares ieder hun eigen Harley.

Daarna begint het avontuur pas echt. De stagiares, die interesse in social media, communicatie of marketing moeten hebben, krijgen een volledige zomer de tijd om zich uit te leven met hun nieuwe aanwinst. Het team van acht zal verschillende evenementen bezoeken en tegelijkertijd verhaal uitbrengen over hun tijd on the road.

Het programma is bedoeld voor alle internationale studenten boven de 18 jaar. Om mee te doen aan #FindYourFreedom moeten geïnteresseerden ofwel een video, essay, foto collage of een andere vorm van content maken waarmee ze kunnen laten zien waarom ze uitgekozen moeten worden. Inschrijven kan tot 11 mei.