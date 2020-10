2 jaar oude Model S is 25k duurder dan een nieuwe! - Autoblog.nl

Afschrijving + innovatie + prijsverlaging = nog meer afschrijving. Maar je kan natuurlijk altijd de hoofdprijs vragen voor deze 2 jaar oude Model S

De OG van de moderne elektrische auto is natuurlijk de Tesla Model S. Dankzij de Model S is de elektrische auto ook heel erg gaaf geworden. Want zelfs de meest doorgewinterde petrolhead moet toegeven: stiekem is het gewoon een gaaf ding. De Model S is heel erg laag, heel erg breed en heel erg clean. Misschien is het wel hoe de Audi A7 had moeten zijn?

Niet alleen het uiterlijk is gaaf aan de Model S, het is met name de aandrijflijn die werkelijk briljant is. Je hebt namelijk enorm veel power én een heel acceptabele actieradius. Op de Autobahn leg je het nog altijd af tegen een BMW M5, maar bij stoplichtsprintjes win je bijna alles. En wat doe je vaker? Precies!

2 jaar oude Model S

Gisteren werd bekend dat de Tesla Model S in prijs is verlaagd. Alweer. Dat terwijl de auto wel verbeterd is in de tussentijd. Daar is overigens niets mis mee. Maar wat doet het met de prijzen van occasions? We slingerden Marktplaats even aan, om te kijken wat de duurste Model S is op het moment en we hebben ‘m gevonden! Laten we beginnen met het meest opvallende: deze 2 jaar oude Model S met meer dan een halve ton op de klok is véél duurder dan een nieuwe Model S!









Geen gewone Model S

Nu is het geen gewone Model S. Bij Tesla is er weinig keuze om er een originele auto van te maken, dus is de vorige eigenaar zelf maar aan de slag gegaan om uniek te zijn. De Model S is verlaagd, er zijn grotere wielen gemonteerd en de wrap is uniek (de auto is onder de wrap gewoon zilvergrijs). Ook zien we wat carbon accenten voor de spoiler en de handgrepen. Tevens zien we donkere achterlichten en is de chromen sierstrip ook zwart. Subtiel? Neuh, wel dik.











Interieur

Dan zijn we aanbeland bij het interieur van deze 2 jaar oude Model S. Hierbij is er weinig veranderd. Er is destijds gekozen voor een ‘premium interieur’, dus het is in elk geval premium. Hoef je je daar niet druk om te maken. Tevens is er in in het interieur gestofzuigd. Daarnaast zitten alle opties erop, waaronder Autopilot. Kortom, een topocassion met die prijs die VEEL hoger ligt dan de prijs van een nieuwe. Was Gibt?















Bijtelling 2 jaar oude Model S

Simpel, deze twee jaar oude Model Svalt nog in een oude (gunstige) bijtellingcategorie. Dus je kunt deze auto heel goedkoop op de zaak rijden. Maar ja, dan heb je geen nieuwe. Voor minder geld en meer bijtelling heb je een nieuwe. Maar ja, als de baas de auto betaalt en jij de bijtelling moet lappen: dit is de gaafste Tesla Model S van Nederland. In elk geval de duurste.