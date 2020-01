24-jarige rijbewijs kwijt na proefrit met Porsche Taycan

Niet ergens in Florida, maar gewoon bij ons in de polder.





De Porsche Taycan is inmiddels aangekomen in Nederland. De eerste exemplaren staan op gele platen. Voor potentiële klanten van de Duitse autofabrikant is het misschien wel de eerste keer dat ze achter het stuur van een elektrische auto plaatsnemen.

In het geval van de Taycan is dat geen kinderachtige kennismaking. De Porsche is verkrijgbaar in meerdere varianten. Waaronder 4S, Turbo en Turbo S. Laatstgenoemde is het topmodel en dat hebben ze bij de politie ook gemerkt.

Gisterochtend werd op de N33 ter hoogte van Wildervank (Groningen) een hardrijder gesnapt. Het bleek om een 24-jarige bestuurder te gaan die een proefrit ondernam met een Porsche Taycan Turbo S. Er werd een snelheid vastgesteld van 214 km/u. Op deze weg is een maximumsnelheid van 100 km/u toegestaan. Na correctie bleef een overtreding van 207 km/u over. Overigens was dat nog niet de top van de Porsche. De Taycan Turbo S heeft een topsnelheid van 260 km/u.

De politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de jonge bestuurder. Het rijbewijs van de automobilist is ingevorderd. Ook moet hij een educatieve maatregel gedrag (EMG) ondergaan. Aangezien het hier om een flinke snelheidsovertreding gaat zal de hoogte van de boete nog vastgesteld moeten worden.

Fotocredit: Team Verkeer Noord-Nederland via Instagram