Koop de sterkste bedrijfswagen van Nederland

Met minder dan 700 pk nemen we geen genoegen vandaag.





Bedrijfswagens heb je in alle soorten en maten. Busjes, elektrische bestelwagens, grijs kenteken SUV’s en natuurlijk de leukste categorie: pickups. De meeste bedrijfswagens kunnen namelijk heel veel meenemen, maar wel op een redelijk normale snelheid.

Natuurlijk, er zijn wel vlotte busjes. Maar dat is voornamelijk relatief. Met een opgepepte viercilinder turbodiesel worden vermogens van om en nabij de 200 pk gehaald. In sommige gevallen ietsje meer, maar het zijn vlotte busjes, geen vlotte auto’s in het algemeen.

Gelukkig zijn er onze Amerikaanse vrienden met hun pickups. Daar lepelen ze een ouderwets lekkere V8 in. Uitstekend. Veelal zijn het de motoren die je ook kunt vinden in de gavere Muscle Cars. Denk aan de LS V8 in de Silverado, de Hemi V8 in de RAM 1500 en natuurlijk de Mustang V8 in de Ford F-150. Bij die Muscle Cars zijn er vaak ook opgevoerde varianten. Dankzij superchargers en andere mechanische wijzigingen worden er flinke vermogens gehaald. Kijk, dan heb je vermogen en het voordeel van een grijs kenteken.









Het mooie is, die extra hardware kun je natuurlijk ook monteren op exact dezelfde motor die in de pickup ligt. Heel kort door de bocht is dat ook gebeurd met de pick-up die je op deze foto’s zit. Het is namelijk een originele Shelby F-150. Dus met een 5.0 V8 inclusief een Whipple supercharger. In combinatie met vele andere upgrades is de motor goed voor 700 pk. Kijk, dit zet tenminste zoden aan de dijk.









Deze Shelby F-150 is precies hoe je ‘m wilt hebben, dus blauw met witte racestrepen. Normaliter is dat een beetje overkill op een bedrijfswagen, maar met 700 pk is het niet erg om te laten zien dt je iets sneller bent dan het inferieure leaseblik voor je. Hoe snel de F-150 van Shelby is? Van stilstand naar 100 km/u is achter de rug in slechts 4,5 seconden.









Nu horen wij u denken: “Wat doet dat met de actieradius?” Goed nieuws, de Shelby F-150 is voorzien van een extra LPG tank. Deze is 200 liter groot, dus als je 1 op 4 haalt, heb je nog 800 km range bovenop de 87 liter grote benzinetank, die er ook gewoon nog inzit. En ondanks dat het wel even duurt voordat je de F-150 voorzien hebt van 287 liter aan brandstof, het is nog altijd sneller dan een snellader voor je Cybertruck.