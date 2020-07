3D Design BMW M850i is fraaier dan het origineel

De 3D Design BMW M850i is subtiel verbeterd.

Vorige week kwam de Ferrari 488 Roma van de Duitse firma Wheelsandmore voorbij. Een aangepakte Ferrari, ergens klinkt dat als heiligschennis. Alsof je een gerecht van Jonnie Boer gaat verbeteren met reuzel, Broccoli en 2 kilo frikandellen.

Jarenlang hebben de ingenieurs hun best gedaan om de best mogelijke sportwagen te kunnen bouwen die voldoet aan alle eisen en dan gaan een stel semi-profs er even mee aan de haal. Natuurlijk geldt dat voor veel meer tuning en ook bij andere merken bij Ferrari.

3D Design BMW M850i xDrive Cabrio

Aan het andere kant van dit spectrum vinden we namelijk de BMW 8 Serie, ook een prijzige GT coupé of Cabriolet, maar dan op basis van een reguliere E-segment sedan. Mag daar dan aan gesleuteld worden? Of is dat ook heiligschennis? Het voorbeeld van vandaag is de 3D Design BMW M850i xDrive Cabrio (G14). De coupé van 3D Design hebben we al eens behandeld.

Japans

3D Design is een Japanse tuner, die vorige week ook al voorbij kwam. Ze concentreren zich voornamelijk op BMW’s en een enkele Toyota. Dat die Toyota in kwestie een Supra is, zal niemand verbazen. Je kan bij 3D Design terecht voor diverse upgrades voor je onderstel, remmen, uitlaten, chiptuning, intake-kits, intercoolers en diverse accessoires. In veel gevallen zijn de aanpassingen van 3D Design erg subtiel en van hoge kwaliteit.

Koolstofvezel

Hun specialiteit is koolstofvezel en dat zien we ook op deze 3D Design BMW M850i. De wijzigingen zijn ook hier traditiegetrouw vrij ingetogen. Onder de M-sport bumper zit nu een carbon splitter. Het ziet er enorm fraai uit, maar het is natuurlijk wel de minst handige locatie om duur en eenvoudig te beschadigen object te plaatsen. Een ketel met hete thee positioneer je ook niet in de handen van je kleine neefje.

Sideskirts

Terug naar de 3D Design BMW M850i. Aan de zijkant zien we dat het thema doorgevoerd wordt met koolstofvezel. De sideskirts zijn namelijk ook uit het peperdure goedje vervaardigd. Aan de achterkant gaan de Japanners verder. De diffusor is normaal gesproken van eenvoudig plastic gemaakt. In dit geval wederom van carbon. De uitlaten zijn in dit geval nog origineel. Tevens is er een koolstofvezel spoiler lip op de kofferklep.

20″ gesmede velgen

Het geheel wordt afgemaakt met een setje velgen. Normaal gesproken is een setje aftermarket velgen niet altijd een verbetering. In dit geval wel. De velgen zijn zeer eenvoudig vormgegeven en van hoge kwalieit. De 20 inch ‘pattas’ zijn namelijk gesmeed. In dit geval is er gekozen voor Bicolor velgen, maar je kan ze ook in het hooglans zwart, matzwart of brushed aluminium krijgen.

Motorische upgrades

Er is verder geen sprake van motorische upgrades voor de V8. Voor de 840i is een upgrade mogelijk. Dan ga je van 340 pk naar zo’n 395 paarden. De onderdelen zijn per direct te bestellen.