Renault Zoe Van zorgt voor fluisterstille Nasi Goreng

Rijsttafels bezorgen met een Renault Zoe Van is net een wat lekkerder dan een Renault Twizy.

Je ziet ze geregeld in de binnensteden: Renault Twizy’s die de inwoners voorziet van vers bestelde maaltijden. Het is een ideaal koeriersvoertuig: klein, wendbaar, lage overheadkosten en je komt overal waar je wezen moet.

Renault Zoe Van

Het enige dat je wel heel erg blootgesteld wordt aan de elementen, ondanks de aanwezigheid van een dak en ‘deuren’. Maar er is goed nieuws, de Franse autobouwer lanceert namelijk de Renault Zoe Van. De Renault Zoe kenden we natuurlijk al (een behoorlijke tijd), maar deze is nieuw. De basis is in elk geval krek eender: het is de bedrijfswagen-versie van die auto.

Maximale ruimte

Zoals je vroeger vaak in Nederland zag, zijn er eenvoudige maatregelen getroffen voor maximale ruimte. Zo is de achterbank verwijderd bij de Renault Zoe Van en de vloer zo vlak mogelijk. Ook is er eens scheidingsnet. Natuurlijk, de bami zal daar nog gewoon doorheen vliegen, maar de doosjes waarin het verpakt zit hoogstwaarschijnlijk niet.

1 ‘kuub’

De inhoud van de bagageruimte is precies 1 kubieke meter, oftwel 1.000 liter. De maximale lengte is 1,21 meter, terwijl de maximale hoogte 1,11 is. Voldoende ruimte dus om een hoop nasi, seroendeng en saté mee te vervoeren. Wel geldt er een beperking: de maximale laadcapaciteit van de Renault Zoe Van bedraagt 387 kg. Gelukkig is kroepoek erg licht.

Verenigd Koninkrijk

Ook een nadeel is dat deze conversie enkel en alleen bedoeld is voor het Verenigd Koninkrijk. Je zal dus de Indonesische rijsttafel moeten vevangen door een curry. Ook in andere Europese landen is de Zoe Van leverbaar, zij het in iets andere vorm. De auto zal niet naar Nederland komen. De wijzigingen die zijn gedaan aan de elektrische stadsrakker van Renault zijn namelijk niet voldoende om de auto in aanmerking te laten komen voor grijs kenteken.

R110

Daardoor is de Renault Zoe Van niet interessant, aangezien een reguliere Zoe net zo duur is om aan te schaffen en om te rijden. In technisch opzicht is de Renault Zoe Van identiek aan de hatchback. Het is een R110, dus met 52 kWh accupakket en bijna 110 pk. Op een volle accu kun je volgens de WLTP nét geen 400 km halen.