GR Yaris met 291 pk is een heerlijk bommetje

Een GR Yaris met 291 pk: dat klinkt niet verkeerd, mede dankzij de Milttek sportuitlaat.

De Toyota GR Yaris is de leukste auto in zijn klasse. Nu is dat niet zo heel erg lastig om te beweren, want er is niet zoveel anders. De Seat Ibiza Cupra, Opel Corsa OPC, Skoda Fabia RS, Peugeot 208 GTI, Ford Fiesta ST en het servies van de moeder van Jan Smit: alles is weg.

Er is nog een Volkswagen Polo GTI (maar die is echt heel erg duur) en de Mini Cooper S. Logisch dus dat je gaat voor een GR Yaris. In Europa is het ietsje lastiger shoppen voor upgrades en tuningsartikelen voor Japanse auto’s. Natuurlijk kun je een enorme hoeveelheid goodies bestellen uit Australië, de Verenigde Staten en natuurlijk Japan.

Giacuzzo

Eenb andere optie is om eventjes bij Giacuzzo langs te gaan. Dat is een Duitse tuner die zich bezighoudt met de wat interessantere auto’s uit Azië. Of dat nu Zuid-Korea (zoals deze toffe Kia Proceed GT) of Japan is, dat maakt ze niet uit.

Dit exemplaar stond op de stand van Borbet, dus logischerwijs zijn de velgen aangepast. Links zie je een anders setje dan rechts. Of je het een upgrade vindt, is vooral een kwestie van smaak.

Het zijn relatief grote velgen die gegoten zijn, dus niet de lichtst mogelijke items. Dit terwijl je op de GR Yaris in Europa gewoon gesmede BBS-patta’s krijgt als je de Performance-versie kiest (dat doet iedereen toch?).

GR Yaris met 291 pk

De stance wordt gecomplementeerd met een schroefset van KW. Tenslotte is er ook nog wat extra power uit de 1.6 driecilinder gehaald middels een externe powerbox van Racechip. Er zijn twee opties. De Racechip ‘RS’ zorgt voor een vermogensstijging van 25 pk en 61 Nm.

Dan heb je dus 286 pk en 421 Nm. Wil je meer, dan kan dat ook: dan moet je de ‘GTS Black’ kiezen. Dan heb heb je in totaal 291 pk en 433 Nm. Verder is de auto voorzien van een Milltek-uitlaat voor een lekkerder geluid. Overigens kan Giacuzzo ook de ECU herschrijven, dan ga je naar 300 pk.

Net als veel andere aangepaste auto’s staat deze GR Yaris met 291 pk te shinen op de Essen Motor Show 2023 die nog tot aanstaande zondag open is.