Krijgen we nog een premium merk om te negeren?

Het is niet zo dat het een succesvolle exercitie is geleken in het recente verleden. Aan de andere kant, Hyundai doet niet aan verliezen de laatste 20 jaar.

Premium luxemerken zijn enorm populair. Dat is een uitspraak die wij vaak bezigen. Eigenlijk is dat niet helemaal correct, want het moet zijn Duitse premium merken zijn enorm populair.

De successen die Audi, BMW en Mercedes-Benz weten te behalen zijn zeer indrukwekkend. Met name in Europa staat er geen maat op. Sterker nog, in veel gevallen verkopen de premium modellen veel beter dan de ‘niet-premium’ modellen. Maar het zijn dus alleen die verrükte Duitsers. De verkopen van merken als Cadillac, Lexus, Jaguar en Maserati vallen heel erg tegen in vergelijking met hetgeen onze Oosterburen presteren. Toch denkt Hyundai dat er ruimte is voor nóg een Premium merk in Europa: Genesis.

Dat Hyundai het wil proberen is an sich al bewonderenswaardig. Zo probeerde Infiniti een jaartje of 10 geleden ook voet aan de grond te krijgen. Dat faalde jammerlijk, waardoor het merk zich nu terugtrekt uit Europa. Acura (het luxemerk van Honda) gaat het niet eens proberen en geen enkel merk is bang voor Lexus. Sinds het merk aanwezig is in Nederland (1990), zijn er iets meer dan 25.000 verkocht in Holland. Dat is inclusief de CT200h, een premium Prius die een tijdje erg populair was. Voor de nodige context: BMW verkocht vorig jaar bijna 21.000 auto’s. Mercedes-Benz deed er bijna 16.000 in 2018 en Audi zette meer dan 14.000 exemplaren op geel kenteken. Kortom, deze merken doen in 2 jaar, waar Lexus er bijna 30 voor nodig heeft.

Volgens Cho Won Hong, de Chief Marketing Office van Hyundai komt Genesis wel degelijk naar Europa. Dat liet hij weten aan Automotive News Europe. Er gaat een Genesis Experience Centre geopend worden, zodat mensen bekend kunnen worden met het merk. Het gaat echter nog zeker een jaar of drie duren voor het zover is.

Het zal zeker niet gemakkelijk zijn voor Genesis, te meer hun gamma op dit moment bestaat uit grote sedans met grote verbrandingsmotoren: de sportieve G70, G80 en de über-coole G90. Echter, Genesis is bezig met de ontwikkeling van de XV80, een grote crossover. Volgens Felipe Munoz, een JATO Dynamics analist, zijn er zeker kansen voor Genesis. Er zijn namelijk wel ‘niet-Duitse’ premium merken die het wėl redden. Kijk maar naar Volvo/Polestar en natuurlijk Tesla. Er moet dus een onderscheidende en vooruitstrevende factor zijn, naast topkwaliteit.