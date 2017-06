5 dingen die je moet weten over de nieuwe AMG A45

Het nieuwe bommetje van AMG wordt een BOM.

Het is inmiddels vier jaar geleden dat Mercedes met de A45 AMG (rijtest) kwam. Op de achtergrond werken de evil doctors in Affalterbach aan een nieuwe generatie van de snelle hatchback. Beter, sneller en nog indrukwekkender. Hoog tijd om de nodige informatie over de opvolger eens op een rijtje te zetten.

De 2.0 is NOG krachtiger

Met de introductie van de A45 verbaasde Mercedes vriend en vijand. Uit een tweeliter motor wisten de Duitsers maar liefst 360 pk te persen. Voor de nieuwe generatie gaat men nog een stapje verder. Naar verluidt krijgt de aanwezige vierpitter een slordige 400 pk. Dat is 200 pk per liter (!). Het blok zou worden gekoppeld aan een nieuwe negentraps automaat met dubbele koppeling.

Supercars van 10 jaar geleden pesten

Zoveel vermogen in een hatchback resulteert in serieuze prestaties. De nieuwe AMG moet binnen vier tellen naar de honderd knallen. Dat is sneller dan een RS3 (rijtest) en een M2 (rijtest), al werkt BMW aan een hetere versie van de compacte coupé.

Meerdere varianten

Mercedes gaat niet alleen de competitie aan met Audi en BMW. De Duitsers hebben ook Volkswagen en Ford in het vizier. Er komt mogelijk een voordeligere A-AMG op de markt om het leven van de Golf R en de Focus RS zuur te maken. Typenamen als A32 4Matic of A36 4Matic worden genoemd.

De start van een nieuwe reeks Mercedessen

De toekomstige A45 zal een nieuw tijdperk inluiden. Er komen acht nieuwe modellen die de huidige compacte modellen van Mercedes gaan vervangen (B-klasse, CLA, CLA Shooting Brake, GLA). Men spreekt onder andere over een A-klasse Sedan, een GLB en een zevenzits variant van de GLB.

Volwassener interieur

De nieuwe A45 moet een meer volwassen uitstraling krijgen. Zo komt er een nieuw infotainmentsysteem naar de hatchback. Of Mercedes een scherm integreert, of dat de Duitsers weer kiezen voor een iPad-achtige constructie is nog niet duidelijk. Verder wordt er gesproken over mooiere materialen en een nieuw stuurwiel met touchpad-knoppen.

De volgende generatie A-klasse staat op de agenda voor 2018. De verwachting is dat de Mercedes-AMG A45 in 2019 op de markt komt. (via Autocar)