Waarom Gemballa’s supercar nu nog een luchtkasteel is

Als jij potentie ziet in dit merk kun je een paar euro overmaken.

Gemballa is het merk dat met name faam maakte met krankzinnige Porsches, waaronder verbouwde Carrera GT’s. De tuner werd opgericht door Uwe Gemballa in 1981. De afgelopen jaren zagen we zo nu en dan een project voorbijkomen, maar in vergelijking met andere tuners was het altijd wat stil rondom Gemballa. Dat is ook niet zo vreemd. Oprichter Uwe werd in 2010 vermoord in Zuid-Afrika en sinds zijn dood is het behoorlijk stil rondom zijn bedrijf. Overigens doe je Gembella tekort door de firma enkel neer te zetten als tuner. Net als bijvoorbeeld Alpina is Gemballa een geregistreerd automerk sinds 1985.

Daar komt nu verandering in. In een persbericht kondigt Gemballa na negen jaar aan écht terug te willen keren op de markt. Daar is geld voor nodig. Heel. Veel. Geld. Voor het eerst sinds 2010 staat Gemballa open voor nieuwe investeerders. De Duitsers willen 20 miljoen euro aan investeringen ophalen. Sinds de overname in 2010 met Steffen Korbach als huidige CEO is er al 15 miljoen euro geblaft in Gemballa. Succes met het vinden van andere rich boys die hier miljoenen in gaan pompen.

Voor het eerst is het merk van plan een eigen auto te ontwikkelen. Dit moet een supercar worden met meer dan 800 pk. Binnenkort presenteert Gemballa aan klanten de eerste schetsen (zie foto boven dit artikel). Vervolgens is het de bedoeling dat begin 2020 de eerste prototypes gemaakt gaan worden. Het merk heeft een productiestart in 2022 voor ogen. De geïnvesteerde miljoenen die moeten gaan komen zullen gebruikt worden om dit project te realiseren.

Het zijn serieuze ambities die ongetwijfeld voor het nodige scepticisme gaan zorgen. Gemballa mag zijn historische naam dan meehebben, vandaag de dag zijn er tig ambities van kleine fabrikanten om met een eigen supercar te komen. In Europa, in het Midden-Oosten, in de Verenigde Staten maar ook in China. Het zijn er altijd slechts een paar die daadwerkelijk weten te slagen.