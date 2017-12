Dit moet de Opel Insignia GSi kosten

De wagen kost bijna het dubbele van een doorsnee exemplaar.

Met het terugkeren van het historische dan wel iconische GSi-label van Opel was het wachten op de eerste gelukshebbers. Lang duurde dit niet, want letterlijk dezelfde dag onthulde Opel de Insignia GSi. Ondanks dat de wagens misschien niet zo pittig zijn als die van het OPC-label, zullen er genoeg mensen zijn die een beetje extra vroeeemmm in hun Opel enorm zullen waarderen.

Nadat we op de IAA kennis mochten maken met de Insignia GSi, restte ons niets anders dan te wachten op de prijzen van de vlotte gezinsauto. Gelukkig weten we nu ook die informatie. Opel maakt vandaag bekend dat de GSi op zijn minst € 64.999 gaat kosten. Voor dit bedrag krijg je de Grand Sport (rijtest) mee naar huis. De Sports Tourer tik je voor € 66.499 op de kop. In beide gevallen ligt er de 260 pk sterke 2-liter turbo benzinemotor in. Dieselen kan ook, al zal je iets dieper in de buidel moeten tasten. Vanaf tenminste € 72.999 rijd je met de 2-liter biturbo dieselmotor, die goed is voor 210 pk.

De Insignia GSi is een sterk staaltje werk, op zowel esthetisch als dynamisch vlak. Het elektromechanische flexride-onderstel is ontwikkeld op de Nurbürgring en zoekt ten alle tijden naar zoveel mogelijk grip. Combineer dat met vierwielaandrijving en een achttrapsautomaat met flippers aan het stuur en je hebt werkelijk een dijk van een auto. Waarschijnlijk.

De Insignia GSi is vanaf nu te bestellen.