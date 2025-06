Introductie duurtest: de elektrische Porsche Macan

De elektrische Porsche Macan stuurt geweldig, zeker als Turbo. Maar dat zegt nog niets over zijn kwaliteiten op langere termijn, dat gaat we nu testen.

Natuurlijk denken we bij Porsche in eerste instantie aan de 911, doe maar een GT3 Touring in een leuke kleur. De 911 is erg goed dagelijks bruikbaar, maar we weten ook dat de SUV’s van Porsche nóg hogere ogen gooien om gezin en bagage te vervoeren. Poeh, het klinkt bijna saai, maar dat is het natuurlijk niet.

Tijdens de test van de Macan Turbo (en de Macan 4) waren we diep onder de indruk van de rijeigenschappen van de elektrische SUV van Porsche. Fijn, dat is één van de redenen waarom je verliefd wordt op een Porsche. De leuke vraag die we in een duurtest kunnen stellen: blijf je ook verliefd?

Wat gaan we doen met de duurtest Porsche Macan

Voor de trips naar de IKEA heb ik al een andere Porsche, maar verder mag de Macan zich wel bewijzen onder diverse omstandigheden.

Een langere logeerperiode geeft de kans om verbruikstesten te doen bij verschillende snelheden en onder wisselende omstandigheden. Op die resultaten moet je uiteraard nog wel even wachten, maar vrij snel figureert de Macan in onze The Fastest Charging Car test. Met zijn 800 volt platform behoort de Macan namelijk tot de top van de snelst ladende elektrische auto’s die nu beschikbaar zijn.

Porsche Nederland en wij zelf ook zijn benieuwd hoe de Macan het op een langere reis doet. Een grote range helpt, een goede snellaadmogelijkheid ook, maar ook zaken als de navigatie moeten meehelpen. Om het aangename, met het nuttige te combineren hadden we zelf bedacht om een retourtje Stuttgart te doen.

De Macan instapper

We maken er ook direct een aflevering van de Autoblog instapservice van, want “onze” Macan is de basisversie. Dat de topversie in de vorm van een Macan Turbo snel en leuk is, kan iedereen wel inkomen. Bij sommige instappers is het echt afzien, wat dat betreft is dit een leuke test. Met het fors opgelopen bijtellingspercentage voor elektrische auto’s is de the sky niet meer de limit.

Spoiler alert: de basis Porsche Macan met achterwielaandrijving heeft al 360 pk / 553 Nm en snelt in 5.7s naar de 100. We reden al even rond en dit is zeker snel genoeg. Overigens kan je je afvragen hoeveel klanten voor deze versie gaan, want de Macan 4 is slechts 3.600 euro duurder en heeft 408 pk. Dat lijkt bijna een no-brainer om te upgraden, maar de achterwielaandrijver komt wél ietsje verder op een acculading. Dat kan ook de overweging zijn.

Onze specificatie Macan

En is ook nog de befaamde Porsche optielijst, je kunt echt he-le-maal losgaan als je dat wilt. Nodig is het overigens niet, want de standaarduitrusting van de Macan is best prima. De duurtest Macan blijft ook inclusief afleverkosten nog royaal onder de ton.

De basisprijs (incl. BTW) en daarmee de instapprijs van de elektrische Macan is € 83.480. Zoals een kenner meteen spot, zijn er in ieder geval een paar opties aangevinkt. Leukere velgen hakken er nog het meest in, 21 inch Macan design velgen zijn € 2.243. Het obligate panoramadak is € 1.765. Het goede nieuws: het dak kan gewoon open, dat is bij veel moderne auto’s geen gegeven (hoi BMW).

Totale schade inclusief een alarm met volgsysteem: € 96.232,00. Zou je een beetje gaan schrappen of je inhouden, dan kan je rond de 90 mille best een leuke elektrische Macan specificeren.

Fijne specs: tot 641 km range

Het accupakket is best fors: bruto 100 kWh, waarvan 95 kWh bruikbaar is. Net als bij de Taycan opereert de accu op 800 volt, wat sneller ontladen (meer powerrr!) en sneller opladen mogelijk maakt. Aan de DC snellaadpaal moeten alle Macans dan ook minimaal 270 kW kunnen halen.

Leuk die theorie, maar tijdens ons WK Snelladen kon de Macan zich meteen in de praktijk bewijzen. Dat ging de elektrische Macan prima af. De laadcurve piekte op 270 kW en bleef tot meer dan 50% acculading boven de 200 kW laden. Het gemiddeld vermogen om van 10 naar 80% te laden was dan ook 200,9 kW en het duurde 22 minuten.

Het is in ieder geval beter dan de viercilinder Macan

We mogen nog een tijdje rijden, maar deze conclusie geef ik je alvast mee. De elektrische Macan rijdt beter, veel beter dan de viercilinder Macan. Theoretisch is het verschil niet eens zo ontzettend groot, maar in de praktijk is het verschil van dag en nacht. En de catalogusprijs van de elektrische Macan is veel lager dan de laatste nieuwprijs van de benzine Macan…..

Nog specifieke vragen over de Macan: laat het vooral weten in de comments!