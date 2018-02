‘Toekomstige auto’s worden generieke blokkendozen’

En wij maar denken dat auto's nu al veel op elkaar lijken.

Zoals jullie weten is Toyota een van de grootste autofabrikanten. Gek genoeg duurde het vrij lang voordat ze een aparte designafdeling en hoofdontwerper hadden. Vaak was de hoofdontwerper een van de ingenieurs of werd het uitbesteed. Gelukkig is niet al te lang geleden een nieuwe design-baas aangesteld bij het Japanse merk: Simon Humphries. Zijn visie op de auto van de toekomst is vrij duidelijk. Middenklasse massaproductie-auto’s zullen langzaam maar zeker uit het straatbeeld verdwijnen.

Er zullen enorme vloten komen met autonome en ‘auto’s’ met elektrische aandrijving. Met name bij grote bedrijven en leasemaatschappijen zullen deze auto’s de overhand krijgen. Dat is de praktische kant van de toekomst. Als auto’s autonoom zijn hoeven we ook niet meer per se achter het stuur te zitten. Ook is het niet meer nodig om de traditionele setup (twee stoelen en een achterbank) aan te houden. Met elektrische motoren en accu’s is er ook minder ruimte nodig, dus auto’s kunnen dan anders ontworpen worden. Volgens Humphries worden deze elektrische busjes de nieuwe toekomst. Althans, dat is de praktische oplossing, zelfs Autmotive Dinosauriër Bob Lutz is het daarmee eens.

Want ook Humphries begrijpt dat zo’n rijdende kleibint met WiFi de emotie niet echt aanspreekt. Hij denkt dat er nog altijd ruimte zal zijn voor raceauto’s en sportauto’s. “Er zal een oplossing komen om de emotie aan te spreken en een praktische oplossing. Waarschijnlijk zullen gewone auto’s komen te vervallen”. Toyota heeft natuurlijk al een voorproefje laten zien op de CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas dit jaar. Gelukkig komt er ook een nieuwe Supra aan. Maar de Corolla, Avensis en Camry lijken nu hun langste tijd te hebben gehad. (via: Automotive News)