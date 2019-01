Renault en Fetch gaan Amsterdam veroveren

Met de ZOE.

In het verleden schreven we al verschillende malen dat carsharing niet de toekomst van mobiliteit zal zijn. En in Nederland lijkt dit ook enigszins te kloppen. Op enkele spelers als Car2Go na wil het nog niet echt vlotten met deelautodiensten. Toch komt er nu een nieuwe speler op de markt, genaamd ‘Fetch Car Sharing’.

De nieuwe deelautodienst begint vandaag in Amsterdam met maar liefst 100 auto’s. Binnenkort zullen er nog 100 bijkomen, om tot een totaal van 200 auto’s te komen. Voor het project is de volledig elektrische Renault ZOE uitgekozen, omdat deze een aantal voordelen met zich meebrengt. Allereerst is de actieradius van 300 kilometer absoluut respectabel, daarnaast kan hij zichzelf weer snel opladen dankzij de zogenaamde Caméléon-lader. Tevens is de ZOE een (compacte) vierdeurs, in tegenstelling tot de tweedeurs Smart van Car2Go.

Hiermee breidt Renault zijn elektrische imperium weer verder uit. Momenteel is namelijk één op de vier verkochte EV’s in Europa er eentje van het Franse merk. Daarbij kan Fetch de opgedane kennis en ervaring van Renault, dat vandaag de dag ruim 5.000 actieve deelauto’s beheert in verschillende Europese steden, goed gebruiken.

Het bedrijf achter het project is overigens geen nieuwkomer in het wereldje. ELC Automotive (de Viscaal Groep) was eerder namelijk al verantwoordelijk voor de 100 stuks Hyundai IONIQ, die van oktober 2017 tot en met vorige maand eveneens in de hoofdstad gebruikt konden worden. Hoewel het project volgens de Koreaanse autofabrikant een daverend succes was, werd de stekker er alsnog uitgetrokken. (hehe)

De komst van de Renault ZOE als deelauto moet in zekere zin een overtreffende trap worden van het huidige aanbod in Amsterdam. Immers, de hatchback heeft vijf deuren en vijf zetels – drie meer dan de Smartjes die er momenteel gebruikt kunnen worden. De prijzen zijn niet onaardig: een minuut kost 30 cent, een uur kost 15,60 euro en voor een volledige dag betaal je precies 78 euro. Op 10 euro inschrijfgeld na zijn er praktisch geen kosten. Mits er binnen de zone wordt geparkeerd is parkeren gratis. Opladen en verzekeren kost evenmin geld. Boetes en eigen risico bij schade moeten uiteraard wel betaald worden.

Hoewel het project nog in de kinderschoenen staat, kijkt Fetch nu al naar een uitbreiding. Het bedrijf wil zich dit jaar nog in een andere stad vestigen. Het zal dan gaan om Den Haag, Utrecht, Rotterdam of Eindhoven.