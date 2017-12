Porsche 718 GTS: rijtest en video

De 718 met pretpakket is hier en wij gingen ermee op pad.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Als Porsche een nieuw model uitbrengt is het tegenwoordig bijna wachten op de GTS-uitvoering. Een goed pakket opties met een net iets dikkere en sportievere insteek maakte de afgelopen jaren modellen als de 911, Cayenne en Panamera helemaal af. En ook de 718 Boxster en Cayman krijgen nu de GTS behandeling, dus was het de hoogste tijd om deze package-deal eens aan de tand te voelen.

Laten we eerst eens kijken naar de uiterlijke verschillen met de standaard 718. Aan de achterzijde zien we donkere achterlichten en een dubbele zwarte uitlaat, van de zijkant vallen de GTS-letters op de deuren op. Ook zijn er standaard 20 inch satijnzwarte velgen en bovendien is er een Sport Design voorbumper gemonteerd. Kortom: lekker dik en net wat agressiever. Precies wat heel veel Porsche-kopers leuk vinden.

In het interieur vinden we alcantara bekleding op onder andere het stuur en de stoelen. Bovendien zien we bovenop het dashboard de klok van het Sport Chrono pakket en is de toerenteller in rood uitgevoerd. Het voelt allemaal net wat sportiever aan met rode stiksels in ons testexemplaar en bovendien die overheerlijke vaste sportkuipen. Die dingen blijven enorm prettig, maar door een gebrek aan verstelmogelijkheden zijn ze niet voor iedereen weggelegd. Cameraman Martijn vindt bijvoorbeeld de iets minder die-hard stoelen prettiger instelbaar. Ze zijn inderdaad veelzijdiger, maar ook een stuk minder mooi om te zien. En voor mij zitten ze perfect, ik zou niet anders willen. Zo lang ik er niet 5000 kilometer in vier dagen mee hoef te rijden.

De leukste verschillen zijn echter onderhuids te vinden. Om te beginnen is de 2.5 liter, viercilinder, geblazen boxermotor iets krachtiger dan in de 718 S. Om precies te zijn schuilen er 365 pk’s onder de rechtervoet, 15 meer dan bij de “S” en 25 / 35 meer dan in de vorige generatie GTS. Het koppel komt uit op 430 Nm. Resultaat is een sprint naar honderd in 4,1 seconden (4,6 met de handbak) en een topsnelheid van 290 kilometer per uur. Met de PDK kun je bovendien lekker makkelijk van je plek blaffen met de Launch Control, een feestje bij elk stoplicht, als je zou willen.

Los daarvan hebben we ook Porsche Torque Vectoring (PTV), een mechanisch sperdifferentieel en Porsche Active Suspension Management (PASM) met 20 mm verlaging standaard aan boord. Allemaal zaken die het leven een stukje leuker zouden moeten maken tijdens het rijden. Dus laten we het daarover hebben.

En dat is de grap: niet gek veel leuker dan de Boxster 718 S. Sterker nog: de meeste zaken zijn gewoon op de 718 te bestellen. De GTS is een iets fellere machine, maar de verschillen zijn niet enorm. De motor heeft dezelfde fraaie techniek om het turbogat op te lossen, dezelfde powerband, dezelfde gretigheid. Het is een heerlijk blok. Het enige nadeel blijft eigenlijk de soundtrack, hoe graag ik het als liefhebber van dit merk ook anders zou willen verkondigen: de viercilinder Boxster klinkt gewoon niet heel sexy. Zeker als hij koud is klinkt hij (met name stationair) niet heel goed. Hij mist het verfijnde van de zescilinders.

Maar dat is het enige wat ik op de GTS kan aanmerken, en eigenlijk is dat geen probleem van de GTS, maar van de 718 an sich. Verder is de Boxster GTS net als zijn mindere broer gewoon een hele prettige rijmachine. Een heerlijke machine die misschien door zijn compacte afmetingen wel leuker is om over krappe Spaanse bergweggetjes (of Hollandse dijkweggetjes) te mikken dan zijn grote broer de 911. De precisie waarmee de 718 zich laat plaatsen is bizar.

De Boxster GTS stuurt mede dankzij de standaard onderstelgoodies en het sperdifferentieel absoluut strak in en is voorspelbaar in het grensbereik. Gruwelijk hard een bocht uitkomen is bovendien kinderspel, er is enorm veel grip voorhanden. De verschillen met de Porsche 718 S (rijtest) zijn eigenlijk niet heel groot, maar dat is niet erg want die konden we ook al erg waarderen. De Boxster is als GTS gewoon nét iets lekkerder, nét iets dikker en voelt nét iets scherper.

Kortom: de GTS is een heerlijk pakket als je een sportief uitgevoerde 718 zoekt. De Cayman is daarbij €2000 euro goedkoper dan de Boxster, met een vanafprijs van €107.300 euro. De handbak kost €112.565 euro, tevens exact €2000 euro goedkoper dan de Boxster. Dan kan ik misschien zeuren over het feit dat er geen natuurlijk ademende zescilinder mijn oren streelt (laat de geruchten waar zijn!), maar zelfs met de viercilinder is de 718 één van de beste auto’s in zijn klasse. Misschien wel dé beste auto in zijn klasse. Filmpje!