Nieuwe Porsche-dealer, Lamborghini en Bentley naar Rotterdam

Het komende jaar gaat er flink verbouwd worden.

Porsche Centrum Rotterdam gaat verhuizen. Op dit moment zit de huidige dealer aan de Autostrada nabij de Van Brienenoordbrug in de Maasstad. Met deze verhuizing staat een megaproject te gebeuren. Porsche Nederland kon nog niet bevestigen of dit de grootste Nederlandse Porsche-dealer gaat worden, maar dat dit een attractie gaat worden staat vast.

De Rotterdamse dealer trekt in het pand van de voormalige Mercedes-dealer Van Dijk en Dochters. Het Mercedes-bedrijf ging jaren geleden failliet en de laatste tijd staat het pand in de Spaanse Polder er nogal troosteloos bij. Het is goed nieuws voor de levendigheid van het bedrijventerrein dat er een dergelijke grote partij naar deze omgeving komt. Wie straks over de A20 komt rijden zal de Porsches en Lambo’s achter het glas zien staan.

Het enorme pand met enkel Porsches vullen is een beetje teveel van het goede. Naast Porsche Centrum Rotterdam, zal ook Pon Luxury Cars zich in het gebouw gaan vestigen met de merken Lamborghini en Bentley. Rotterdam heeft straks de tweede Lamborghini dealer van Nederland en voor Bentley zal dit de derde dealer worden. De Britse autofabrikant heeft vestigingen in Leusden en Maastricht.

Gisteren is het contract definitief getekend met de projectontwikkelaar, zo liet Pon Luxury Cars weten. In november 2018 beginnen de werkzaamheden voor de verbouwing. Het gebouw heeft een oppervlakte van 16.500 m2. Eind volgend jaar is de opening.



Het pand op dit moment. Beeld via Google Streetview