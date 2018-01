“625 pk voor BMW M5 Competition Package”

Hoeveel?!

De nieuwe BMW M5 verschijnt pas in maart bij de dealer, maar voordat het zover is krijgen we al het een en ander te horen over zijn extra pittige broertje. Met dank aan ene esquire, een Bimmerpost gebruiker die de informatie wist te vergaren via de BMW M Ice Experience. Tijdens een evenement in Zweden wist het hoofd van BMW’s Driving Experience te bevestigen dat de auto met meer vermogen binnenkort in productie zal gaan.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien vreemd dat dergelijke informatie al relatief snel wordt vrijgegeven op een evenement dat niet eens is gewijd aan de auto zelf. Echter zou het zomaar eens kunnen kloppen, gezien BMW de Competition Packages voor hun bolides zo snel mogelijk de weg op wil hebben.

Omdat esquire specifiek vermeldt dat het Competition Package voor de M5 in april in productie zal gaan, lijkt het dan ook te kloppen. Daarbij beschikt de auto over 625 pk in plaats van de standaard 600 pk, waarmee hij aartsrivaal Mercedes-AMG E63 S en zijn 612 paarden ruim overtreft.

De M5 met Competition Package zal ongetwijfeld een klap duurder zijn dan de standaard M5, die momenteel 161.495 euro kost. Hoeveel duurder blijft voorlopig nog een mysterie. Verwacht echter een introductie op de eerstvolgende beurs van Genève.