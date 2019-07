Dit kost de vernieuwde Peugeot Boxer

De grote bedrijfswagen is op een aantal punten aangepakt. Daarnaast staat er een elektrische variant op het programma.

Om er weer een tijdje fris tegenaan te gaan heeft Peugeot de Boxer in het nieuw gestoken. De 2.2 BlueHDi dieselmotoren, die komen met 120, 140 of 165 pk, voldoen aan de meest recente Euro 6-emissienorm. In een later stadium komen er meer uitvoeringen van de Boxer op de markt. Ook zijn de Fransen bezig met een volledig elektrische aandrijving voor de Boxer.

De bestelbus is voortaan leverbaar met twee extra uitvoeringen. Behalve de Pro en Premium zijn er nu ook de Asphalt en Grip. Peugeot stelt dat de Asphalt is gericht op gebruikers die geven om comfort en veiligheid, terwijl de Grip is bedoeld voor mensen die zich geregeld op onverharde wegen moeten begeven.

Een Boxer in de Grip-uitvoering komt met Hill Assist, All-Season banden, verbeterde wielophanging, comfortabele stoelen en een beschermingsplaat onder de motor. Wie kiest voor een Asphalt-uitvoering krijgt navigatie, Lane Departure Warning, verkeersbordherkenning, Active Safety Brake, telefoonhouder en een USB-aansluiting. Alle versies zijn standaard uitgerust met een stop-startsysteem. Optioneel zijn Blind Spot Warning, Rear Traffic Alert en Trailer Merge Assist. In het interieur behoort een 9-inch touchscreen tot de opties. Dit systeem werkt met de WAZE realtime-app en het is mogelijk om twee telefoons tegelijk te koppelen.

De Peugeot Boxer is standaard uitgerust met PEUGEOT Connect voor fleetmanagers. Men kan onder meer brandstofverbruik, locatie, onderhoudsstatus en zuinigheidstips bijhouden van de bedrijfswagens.

Het is per direct mogelijk om de nieuwe Boxer te bestellen. De bedrijfsauto is er vanaf 22.200 euro exclusief BTW en BPM.