Kabinet stemt in met tweede milieuzone

Dieselrijders moeten extra op hun hoede zijn.

Voordat iedereen massaal elektrisch kan rijden, worden er in stadscentra de nodige maatregelen toegepast om in ieder geval auto’s op diesel op te laten krassen. De eerste maatregel is de milieuzone, waar oude(re) auto’s met een dieselmotor gewoon het centrum niet meer in mogen. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur, wilde dit al een tijdje, nu is het officieel.

Het betekent dat gemeenten zelf mogen bepalen of auto’s volgens de Euro 2- of Euro 3-norm worden geweigerd. In het eerste geval betekent het auto’s van ouder dan 2001, de Euro 3-norm betekent dieselauto’s van voor 2006. Vanaf 1 januari 2020 gaan beide milieuzones van start. Om te voorkomen dat dieselrijders wanhopig bij binnenkomst van een stad de leeftijd van hun autopapieren drie keer checken, moeten ook de borden verduidelijkt worden.

Van Veldhoven wil dat de zones nogmaals opschuiven in 2025. Dan mogen gemeenten dus ook de ‘Euro 4-norm of nieuwer’ hanteren. Dan mogen auto’s ouder dan 2009 ophoepelen uit het centrum. Zoals altijd gelden al deze maatregelen niet voor benzine-auto’s. Daarmee mag je vrolijk nog elk centrum binnenrijden. (via AD)