7 redenen waarom de Alpine A110 een proefrit waard is

Alpine is terug!

Met een automarkt die explodeert van de SUV’s en crossovers zouden we bijna vergeten dat er ook nog leuke auto’s zijn. Auto’s gemaakt door petrolheads, voor petrolheads. In dat straatje valt de nieuwe Alpine A110. In dit artikel geven we een zevental redenen waarom de Alpine A110 absoluut het overwegen waard is.

1. Een stukje autogeschiedenis

De A110 is een moderne interpretatie van wat de A110 ooit was. De terugkomst van Alpine werd door kenners alleen maar toegejuicht. In tijden van downsizing en ‘verstandige aankopen’ is het juist Alpine die doet wat veel autofabrikanten vergeten zijn: een goed sturende auto maken die bij elke rit van A naar B zorgt voor een glimlach op je gezicht. Wist je dat de geschiedenis van het merk meer dan 60 jaar teruggaat?

2. Iets anders de buurman

Audi, BMW, Mercedes en Porsche zijn merken die we allemaal kennen. Reken maar van yes dat de buurman opkijkt als er een Alpine A110 op de oprit staat. Met zijn strakke lijnen en unieke voorkomen is de A110 een moderne auto zoals geen ander dat is.

3. Performance in een comfortabel jasje

In het dagelijkse verkeer kom je niets tekort. De A110 beschikt over een viercilinder middenmotor die goed is voor 252 pk. Die power wordt enkel en alleen naar de achterwielen gestuurd, wat de A110 tot één van de leukste stuurmansauto’s in zijn klasse maakt.

4. Gegarandeerd duimpjes omhoog

Even geen ruimte om te genieten van het vermogen, maar sta je in de file? Ook dan zal een glimlach ongetwijfeld niet wegblijven. De A110 is een aandachtstrekker en zeker onder autoliefhebbers zal een duim omhoog niet uitblijven. Bovendien zal het fraaie interieur niet gauw vervelen.

5. Twee modellen

Er zijn twee beschikbare modellen; de Alpine A110 Pure en A110 Légende. Ze verschillen qua karakter maar bieden dezelfde technische specificaties als de gelimiteerde A110 Première Edition. De Pure is meer op de bestuurder gericht en het meeste trouw aan de originele A110 Berlinette die in 1973 de Rally van Monte Carlo op zijn naam schreef. De Légende bezit meer kenmerken van een ‘grand tourer’ voor dagelijkse bruikbaarheid, zoals zesvoudig verstelbare comfortstoelen en een rijke uitrusting.

6. Internationaal geliefd

Een jury van zestig Europese autojournalisten was eveneens onder de indruk van de Alpine. De A110 eindigde als tweede in de Auto van het Jaar 2019 verkiezing. Nog belangrijker: de auto won de Autoblog auto van het jaar 2018 verkiezing! Of je nu op vakantie gaat naar thuisland Frankrijk of een weekendje door de Duitse Eiffel knalt: de reacties zullen internationaal positief zijn.

7. Officieel in Nederland verkrijgbaar

Het toffe is dat de A110 in Nederland te koop is. Hierdoor kun je de Alpine volledig naar eigen smaak samenstellen en ben je niet aangewezen op een importoccasion. Alpine Centre Soestdijk is één van de 2 aangewezen officiële verkooppunten in Nederland. Alpine Advisor Eva de Gelder begeleidt klanten en laat ze kennis maken met de Alpine A110 en de vele hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het merk. Meer weten? Check alpine-centre-soestdijk.nl.