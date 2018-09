Kan de derde generatie Audi R8 wél slagen als e-tron?

Men krijgt waarschijnlijk weinig keuze, dus het zal wel moeten.

Enkele jaren na de introductie van de allereerste Audi R8 (rijtest) in 2006, begon Audi al te zien dat de consument de auto niet en masse aanschafte. Sinds 2008 zijn de verkopen eigenlijk alleen maar gedaald. Zelfs de introductie van de tweede generatie (rijtest) bracht op dat gebied weinig positieve veranderingen teweeg. Sterker: de verkoopcijfers vallen inmiddels zo tegen, dat Audi al een tijdlang overweegt geen opvolger voor de R8 te maken.

Ondertussen heeft het Britse Autocar vernomen dat Audi de derde generatie van de R8 in zekere zin alsnog wil gaan realiseren. De auto krijgt naar verluidt echter geen brullende V8 of V10 in het achtersteven, maar een fluisterstil pakket van batterijen.

Dit is een merkwaardige stap, aangezien Audi in het verleden voor beide generaties van de R8 een elektrische versie heeft gemaakt. In beide gevallen liep het uit op een gigantische misser. Van de laatste generatie, bijvoorbeeld, zijn er in totaal niet meer dan 100 exemplaren geproduceerd.

Echter, nu Audi met man en macht inzet op het elektrificeren van haar modellengamma, lijken de Duitsers alsnog interesse te hebben in het maken van een opvolger. Hoewel het nog ruim vier jaar kan duren voordat we de volgende R8 – of wat zijn naam dan ook moge zijn – te zien zullen krijgen, spreken de voorspelde specificaties in ieder geval tot de verbeelding. Audi’s volledig elektrische opvolger van de R8 krijgt naar verluidt vierwielaandrijving en ongeveer 1.000 pk. Daarbij moet de hypercar qua design karakteristieken overnemen van de PB18 e-tron concept, het studiemodel dat recentelijk in Pebble Beach werd onthuld.

Voordat Audi de volledig elektrische versie van de R8 introduceert, zal het eerst met de originele e-tron komen. Deze auto wordt later deze maand onthuld. Daarna volgen o.a. de e-tron Sportback en de e-tron GT. Laatstgenoemde is een elektrische sportwagen die onder leiding van Audi Sport moet worden verwezenlijkt. Over deze auto lees je HIER meer.