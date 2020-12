De meest bijzondere spots van 2020 - Autoblog.nl

Viel er het afgelopen jaar nog wat te spotten? Jazeker. We zetten de beste spots van 2020 op een rijtje.

2020 was een jaar dat in het teken stond van een zekere pandemie, maar dat betekende niet dat alle exclusieve auto’s het hele jaar in de garage stof stonden te happen. Daarom hebben we via Autojunk toch weer een scheepslading aan leuke en opmerkelijke spots voorbij zien komen. Net als vorig jaar zetten we per maand de meest bijzondere spots van 2020 in de spotlight.

Voordat we erin duiken: in 2021 krijgen Autojunk én de app een flinke opknapbeurt. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een compleet nieuw Autojunk-gedeelte van de website, zodat alle spots beter tot hun recht komen. Werkzaamheden moeten als alles volledig volgens plan loopt in Q1 worden afgerond. We proberen de werkzaamheden zo geruisloos mogelijk te doen, maar we kunnen niet helemaal voorkomen dat er tijdens de verbouwing wat overlast is.

Tot zover de huishoudelijke mededelingen, dan volgen nu de hoogtepunten van 2020 qua spots, te beginnen met januari.

Januari: Lamborghini Murciélago LP650

Je had de Murciélago LP640-4, je had de Murciélago LP670-4 SV, maar daar tussenin had je ook nog de LP650-4. Dit is de meest zeldzame van de drie. Er zijn namelijk niet meer dan 50 exemplaren van gebouwd, allemaal Roadsters. Met 650 pk was dit de meest krachtige dakloze Murciélago. De LP650’s zijn te herkennen aan de Grigio Telesto-kleurstelling met oranje accenten. Het stoffen dakje ziet er nog altijd lullig uit, maar verder is de Murciélago er niet minder indrukwekkend op geworden. @emping wist deze zeldzame stier in januari te spotten in Shanghai.

Februari: Aston Martin V8 Sportsman

Als er 50 exemplaren van een auto gebouwd zijn, moet je al heel veel geluk hebben om er een tegen te komen. Het kan echter nog veel zeldzamer. Van deze Aston Martin V8 Sportsman zijn namelijk maar twee stuks gebouwd. Shooting brakes kunnen heel fraai zijn, maar dat kan helaas niet van dit exemplaar gezegd worden. Desondanks is het een bijzondere verschijning. Wat de auto extra speciaal maakt: het is geen creatie van een coachbuilder, maar van Aston Martin zelf. Met een vermogen van 350 pk waren de auto’s ook krachtiger dan de V8’s Coupés waar ze op gebaseerd waren. De mannen van @spotcrewda liepen dit exemplaar in Londen tegen het lijf, wederom een bewijs dat je in de Britse hoofdstad alles – maar dan ook echt alles – tegen kunt komen.

Maart: Ferrari 330 GT 2+2 Series I

Onverwachts een klassieke Ferrari tegenkomen is altijd een aangename verrassing. Het overkwam @joosstra op een druilerige dag in maart. De Ferrari in kwestie was een 330 GT 2+2 Series I, die direct te herkennen is aan de dubbele koplampen. Hier geldt wederom: wel bijzonder, niet direct fraai. Met de Series II keerde Ferrari dan ook weer terug naar de oude vertrouwde ronde koplampen. Dat maakt de Series I wel unieker. Dit is ook nog eens een bijzonder stijlvol exemplaar, uitgevoerd in donkerblauw.

April: Aston Martin Vantage Le Mans V600

Deze V8 Vantage Le Mans uit 1999 is misschien niet zo exclusief als de Sportsman, maar wel een stuk spectaculairder. De twinturbo 5,3 liter V8 produceert namelijk ruim 600 pk. Daarmee was het de krachtigste productieauto van 1999. De McLaren F1 was weliswaar krachtiger, maar die was het jaar daarvoor al uit productie gegaan. Of deze auto echt 600 pk heeft is overigens niet zeker, dat hangt er vanaf of de eerste eigenaar voor de optionele V600 Package heeft gekozen. Aangezien de meeste eigenaren dat deden, gaan we daar gemakshalve even vanuit. Er zijn 40 exemplaren van de Vantage Le Mans gebouwd. Het getal 40 is daarbij niet willekeurig, want dat verwees naar de de Le Mans-overwinning van de DBR1, die 40 jaar daarvoor plaatsvond. @gwnfinn had het geluk om dit zwarte exemplaar te spotten in Londen.

Mei: Ferrari 250 GT SWB

Je hebt klassieke Ferrari’s en je hebt klassieke Ferrari’s. Een 250 GT SWB is een van de zeldzaamste, fraaiste en tevens duurste exemplaren die je tegen kunt komen. De kans dat je er zomaar eentje in Nederland tegenkomt is bijzonder klein. Toch overkwam het @lenny98. Het is altijd de vraag of het een originele is, maar volgens de informatie van Lennard is dat inderdaad het geval. Dat maakt dit een regelrechte topspot. Als bonus is er ook nog een 250 Testa Rossa. Dat is dan wel weer een replica, met een 330 GT als donorauto.

Juni: Porsche 918 Spyder

Dat de Porsche 918 Spyder een spectaculaire auto is staat buiten kijf. Toch staat deze hypercar een heel klein beetje in de schaduw van zijn voorganger (de Carrera GT) en zijn concurrenten (de LaFerrari en P1). Wat daarbij niet helpt is het feit dat bijna alle 918’s uitgevoerd zijn in zilver, terwijl de LaFerrari’s en P1’s naast een extreme styling ook vaak fellere kleuren hebben. Dat geldt echter niet voor deze 918, dat @patrickcoerver spotte in Düsseldorf. Dit exemplaar is namelijk uitgevoerd in een fantastische Martini-livery. Daarmee oogt de Porsche weer net zo opvallend als zijn rivalen. Er zullen waarschijnlijk dus weinig mensen zijn die de lauwe reactie hebben die op het kenteken te lezen is.

Juli: Bugatti Chiron

Een Bugatti Chiron tegenkomen in Monaco is leuk, maar een Bugatti Chiron tegenkomen in Nederland is pas echt bijzonder. Ondanks de Monegaskische kentekenplaten is dit exemplaar gewoon gespot in Amsterdam door @thomcarspotter. Met de accenten in Bugatti-blauw is de uitvoering opvallend, zonder schreeuwerig te zijn. De bestuurder (en waarschijnlijk eigenaar) is een oude bekende. Dat is namelijk niemand minder dan Christijan Albers.

Augustus: Jaguar XJ220

De XJ220 mag dan geen V12 hebben, het uiterlijk is er niet minder om geworden. Het moet een indrukwekkend gezicht zijn om ingehaald te worden door deze lange, platte verschijning. @david kan het weten, want hij werd op de snelweg ingehaald door dit bestickerde exemplaar. Het zijn misschien niet de beste foto’s, maar daar gaat het ook niet om in dit lijstje. Het gaat om de meest bijzondere spots van 2020 en daar hoort deze snelwegspot zeker bij.

September: Ferrari SP2 Monza

De Ferrari Monza SP2 beschikt over de meest krachtige V12 (met 810 pk) die Ferrari ooit in een straatauto lepelde. Dat is echter niet de voornaamste reden dat de Monza zo bijzonder is. Dat is namelijk het prachtige koetswerk, dat niet ontsierd wordt door een dak of voorruit. Daarmee is de Ferrari Monza een fraai eerbetoon aan de auto’s uit de beginjaren van het merk. @shoarmapapa wist in Maastricht een van de allereerste Monza’s op de Nederlandse wegen vast te leggen.

Oktober: Porsche 959

Voordat er een 918 Spyder en een Carrera GT was, had Porsche ook al een hypercar ‘avant la lettre’. We hebben het natuurlijk over de 959. De Porsche 959 lukte wat de Carrera GT en de 918 Spyder later niet zou lukken: het werd in 1986 de snelste productieauto ter wereld, met een top van 319 km/u. Het duurde overigens maar een jaar voordat het record werd verbroken door een andere Porsche: de Yellowbird. Het aantal 959’s op Nederlands kenteken is op één hand te tellen, maar @joosstra wist er eentje te vinden in Blaricum.

November: Koenigsegg Regera

Dit is een beetje smokkelen, want deze spot van een Koenigsegg Regera die geüpload werd in november dateert al van iets eerder in 2020. Desondanks hoort een Koenigsegg thuis in het rijtje van de meest bijzondere spots van 2020. De Regera is iets minder hardcore dan de Agera en daarom was het blijkbaar nog te doen om er een tripje van Zwitserland naar Puerto Banus mee te maken. Of hij is gewoon met een vrachtwagen in de Spaanse kustplaats bezorgd, dat kan natuurlijk ook. Hoe dan ook: met een Regera maak je in Marbella zeker de blits, zoals te zien op de foto’s. Dat zegt wel wat, want daar zijn ze het nodige gewend. @thomasdl was ter plaatse om deze imposante hypercar vast te leggen op de gevoelige plaat.

December: Alfa Romeo Montreal

Winter, lockdown en technische problemen met de website vormden geen goede ingrediënten voor veel spots op Autojunk. Toch werd er nog wat leuks geüpload in december. Deze groene Alfa Romeo Montreal bijvoorbeeld. Dit is niet alleen een zeldzame verschijning, maar dankzij de hand van Gandini ook een zeer fraaie verschijning. @pinguinman18 kwam deze klassieke Alfa tegen in Maastricht.

Uiteindelijk viel 2020 dus helemaal niet tegen qua hoeveelheid bijzondere spots. Toch kan 2021 alleen maar beter worden, met een verbeterde Autojunk-website en (als het een beetje meezit) een stuk minder lockdowns en reisbeperkingen.