Opgefriste Discovery Sport: nu nog meer elektrisch

Lekker stil door de vinexwijk cruisen met de opgefriste Discovery Sport. Het kan nu nog langer.

We hebben heet Land Rover nieuws voor je! Het Britse merk heeft zijn kleinste en meest betaalbare model voorzien van en subtiele update. Nu maken we al de eerste fout, want eigenlijk is Land Rover niet meer de merknaam, maar is dat Discovery.

En dit is dan de Discovery Sport. Dit is onderdeel van de nieuwe tactiek van Jaguar Land Rover, waarbij er dan vier merken zijn: Jaguar, Defender, Discovery en Range Rover.

Voor nu hebben ze de Discovery Sport voorzien van facelift. Of nou ja, facelift, het is meer een milde opfrisbeurt. De Discovery Sport kwam in 2014 op de markt als de opvolger van de Land Rover Freelander.

In 2019 kreeg de Discovery Sport (modelnaam: L550) een flink ingrijpende facelift. We zijn nu weer een paar jaar verder, dus is er wederom tijd voor Land Rover om de auto bij te punten.

UIterlijke wijzigingen

Qua uiterlijke wijzigingen moesten wij heel erg goed kijken. Het was eventjes zoeken, maar we zien bij de nieuwe enkele verticale spijlen in de luchthappers in de zijkant van de voorbumper (bij de R-Dynamic modellen) en die had de oude niet!

We snappen dat de Britten het geen facelift noemen, want heel veel grote wijzigingen zijn er niet echt. Wel zijn er nieuwe velgen (19 of 21 inch) en is er een nieuwe kleur, namelijk Varesine Blue. Heel schokkend is het dus allemaal niet, maar het is nog altijd een frisse en herkenbare verschijning.

Daarbij zien we dat fabrikanten modellen vaker faceliften n update tegenwoordig. Denk bijvoorbeeld aan de Porsche Macan. Het is nu net te vroeg voor een volledig elektrische Discovery Sport, maar te laat voor een compleet nieuwe generatie met verbrandingsmotoren.

Wel nieuws binnenin

Nee, de meeste wijzigingen zijn te bevinden in het interieur. Dat is namelijk geheel vernieuwd. Nou, ook hier is het in grote lijnen hetzelfde, maar is er wel een belangrijke aanpassing. Het laatste PiviPro+-systeem is namelijk aanwezig in de opgefriste Discovery Sport. Dat is een groot scherm, waardoor de middenconsole toch anders oogt. Ook is de pookknop helemaal nieuw en het stuurwiel is ook anders.

Het ziet er nu moderner en strakker uit, want het 11,4-inch grote scherm ‘zweeft’ iets voor het dashboard uit. Mooie vinding, want dat is mooier namelijk dan die schermen die op het dashboard geplakt lijken te zijn. Uiteraard werkt het systeem met Apple CarPlay en Android Auto.

Er zijn nu ook OTA-updates die het systeem telkens moeten verbeteren. Met Cabin Air Purification Plus heb je een frisser interieur dan ooit. Het schijnt een bijzondere technologie te zijn om vieze luchtjes buiten te houden.

Motoren opgefriste Discovery Sport

Over vieze luchtjes gesproken: is de Discovery Sport er nog met een dieselmotor? Jazeker, want er is een D165, een tweeliter viercilinder die goed is voor 165 pk. Er is ook een benzineuitvoering, de P200. Dat is een tweeliter viercilinder die 200 pk mobiliseert.

Maar voor Nederland is de P300e het belangrijkst en daar is ook wat nieuws over te melden. De 1.5 driecilinder en elektromotoren hebben een systeemvermogen van 300 pk. Belangrijker is de accu, waar de Britten de accusamenstelling hebben gewijzigd. Dit zorgt ervoor dat je verder komt op een even grote accu: 61 km.

Je kan de opgefriste Discovery Sport nu bestellen en configureren. De prijzen beginnen bij € 63.670 voor de Discovery Sport P300e S.

Meer lezen? Dit zijn de 13 PHEV’s met de grootste actieradius!