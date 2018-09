800 mensen hebben dít ding besteld

Een nieuwe vorm van mobiliteit dient zich aan.

Voertuigen zijn vrij makkelijk in te delen. Naast automobielen zijn er bijvoorbeeld vaartuigen (in de volksmond ook wel boten of schepen genoemd) en vliegtuigen. Nu zijn er altijd een paar techneuten en investeerders aan de LSD om die met elkaar te combineren. Echt een succes wordt dat nooit. Auto’s die tegelijkertijd een vaartuig zijn, zijn commercieel gezien nooit echt doorgebroken. De Amphicar is wellicht het enige echte wapenfeit, alle andere varende auto’s vielen meer in de categorie uit de hand gelopen projecten. Op de Toybata van Jeremy Clarkson na, die was episch.

Een varende auto is tot daar aan toe, maar de geluiden omtrent vliegende auto’s worden alsmaar luider. Zo is het Nederlandse Pal-V al heel erg ver. Het is de bedoeling dat de eerste exemplaren in 2019 het luchtruim onveilig gaan maken. Check dit interview met Wouter en Marco van den Bosch van Pal-V. Je kan op dit moment al een reservering plaatsen voor de Pal-V Liberty Sport (299.000 euro) of een Pal-V Liberty Pioneer Edition (499.000 euro). Het is een hoop geld om achter te laten bij de MediaMarkt, maar gezien het concept valt het eigenlijk mee. Zie het als een soort aanvulling op de collectie supercars. Dan is nóg een supercar veel saaier dan een vliegende auto.

Een ander bedrijf dat zich ook bezigt met vliegende auto’s is Samson Sky (Samson als in die pratende Vlaamse hond, niet die Greenpeace-acticvist). Ook bij hen kunnen de orders geschreven worden en het gaat vooralsnog voor de wind, want er zijn maar liefst 800 reserveringen aangenomen voor de Samson Switchblade. De Samson Switchblade is geen helicopter-achtige, maar een soort overdekte motorfiets met vleugels. Je hebt een aanloop van 488 meter om van je auto een vliegtuig te maken. In de lucht kun je een topsnelheid halen van 322 km/u, op het asfalt is 201 km/u het maximale. De motor is een relatief eenvoudige viercilinder met 190 pk. De Samson Switchblade is aanzienlijk goedkoper dan de Pal-V met een vanafprijs van 136.000 dollar. Daar komen nog wel de kosten voor een vliegbrevet bovenop, uiteraard.