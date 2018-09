Deze moddervette sportauto is terug van weggeweest

Bestellen maar.

Er zijn van die autofabrikanten die je al het geluk van de wereld toewenst, maar in de praktijk niet het befaamde succes weten te halen. De Britse autofabrikant TVR was zo’n autobouwer. Was, want het merk is terug en werkt momenteel aan een kersverse Griffith.

De Griffith was een iconisch model voor TVR, echter had het merk nog zoveel andere gave modellen. Één van die modellen was de Sagaris (wie?). Een scheurijzer met looks die je niet kan verwarren met een andere auto. Autoliefhebbers hoeven enkel een stukje van de voorkant of een stukje van de uitlaat te zien om de Sagaris te herkennen.

Deze Sagaris komt terug. Het is niet TVR die de auto nieuw leven in gaat blazen, maar het is Grex Automotive die de handschoen oppakt en kitcars gaat bouwen. De gedachte aan de originele auto blijft behouden. Zo krijgt deze kitcar geen ABS, geen tractiecontrol en zijn er ook geen airbags aanwezig. Helaas is de aandrijflijn wel anders. De TVR Speed Six zes-in-lijn keert niet terug. Sterker nog, Grex Automotive levert de auto in principe zonder motor. Het motorcompartiment is zo ontworpen dat er een LS3 V8 van General Motors kan worden gehuisvest. Tegen een meerprijs monteert het autobedrijf deze, of een andere motor die past, in de kitcar.

Grex Automotive gaat 10 exemplaren bouwen in 2019. De auto voldoet aan de Amerikaanse regulatie en mag dus legaal op de openbare weg worden gereden. Volgens Motor Authority kost de kit 58.070 dollar. Die prijs is puur voor de body. Zaken als het motorblok, de versnellingsbak en dergelijken zijn niet inbegrepen in deze prijs.