Met je plofmotor naar het bos is straks verboten

Hiermee lost de provincie onbedoeld de wachtrijen bij de Efteling op!

In het weekend er even lekker op uit om met Bello in de bossen te lopen, dat gaat misschien over een tijdje niet meer op voor vele Brabanders. De provincie aldaar werkt aan een plan om auto’s met een plofmotor bij de bossen te houden. Zo moeten de de gebieden Kampina, de Loonse en Drunense Duinen. Laat nou net Nederlands drukstbezochte pretpark in die regio liggen.

De provincie werkt nog aan de plannen. Er is dus nog geen concreet voorstel voor het verbod op benzineauto’s in de omgeving van de bossen. We kunnen ons voorstellen dat ook bussen met zware dieselmotoren niet meer in de buurt van de Efteling mogen komen. Wie er weleens is geweest, herinnert zich vast de grote hordes bussen die schoolreisjes verzorgen. Al deze bussen zou dus ofwel thuis moeten blijven, ofwel ingeruild moeten worden voor een elektrisch exemplaar. Mocht Ebusco nog geen nieuwe plannen hebben, misschien is dit een interessant markt voor ze.

Mogelijke regels voor benzineauto’s

De provincie heeft wel al een aantal scenario’s bedacht voor hoe het in de praktijk kan gaan. Zo kan er bijvoorbeeld een kentekencontrole komen richting een natuurgebied. Na deze poortjes zouden alleen EV’s door mogen rijden. Auto’s met een uitlaat mogen linksomkeren en verderop parkeren. Je kunt je wandeling in de bossen in dat geval dus verplaatsen naar een wandeling langs de N261. De provincie zou ook emissiezones kunnen invoeren om zo de plofmotoren buiten de woonplaats van Knabbel en Babbel te houden. Wie toch doorrijdt met een benzineauto, mag dan een boete verwachten.

De slachtoffers van een dergelijk plan zijn het niet eens met de ideeën. Een Brabants paar met twee trouwe viervoeters een hun zijde zegt tegen het Brabants Dagblad: ”Moet je die paar mensen die op zondag de bossen ingaan, straffen door ze verderop te laten parkeren? Dat gaat wel ver. Met de honden is fietsen geen optie voor ons. Wij zijn gelukkig nog goed ter been, maar hoe verder je die auto weg moet zetten, hoe moeizamer het gaat worden voor veel ouderen.” We horen binnenkort ongetwijfeld meer over het mogelijke verbod op benzineauto’s rondom de Brabantse bossen.

Foto: Google Maps