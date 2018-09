De eerste productie-auto met digitale buitenspiegels is hier

Ein-de-lijk.

Het gebeurde zoveel bij concept cars, dat het een cliché begon te worden. We hebben het natuurlijk over camera’s met schermen die de buitenspiegels moeten vervangen. Bij zo’n concept is het design natuurlijk van groot belang. Het grote voordeel is uiteraard dat de ontwerper geen rekening hoeft te houden met twee van die ontsierende spiegels met enorme spiegelkappen er omheen. Heel plausibel. Toch haalde die gimmick nooit het productiestadium. Althans, tot voor kort, want de eerste auto met digitale buitenspiegels is inmiddels een feit.

Het merk dat zich eventueel voorsprong door techniek verschaft is Lexus, het luxemerk van Toyota. Lexus noemt ze ‘Digital Outer Mirrors’ en ze zijn beschikbaar op de nieuwe Lexus ES300h. Zoals je in de gallery kunt zien is het niet het geval dat er niets meer zichtbaar is. Er zijn twee ‘staafjes’ die naar buiten steken, waarin de camera’s verwerkt zijn. De schermen bevinden zich direct onder de A-stijl. Dus je hoeft je hoofd een paar graden minder te draaien.

Uiteraard bieden deze ‘spiegels’ een aantal voordelen. Zo is er minder luchtweerstand en minder geluidsproductie. Ook kan er zich minder snel sneeuw in opstoppen. Een ander voordeel is dat je eventueel in kunt zoomen op hetgeen wat er achter je gebeurt. Kortom Lexus, gefeliciteerd. Goed gedaan, jullie zijn de eerste.

Daarbij moeten we wel aantekenen dat de Audi E-Tron zeer binnenkort wordt geïntroduceerd (volgende week!) en ook voorzien is van digitale buitenspiegels. Audi heeft in elk geval eerder aangekondigd dat dit het geval is. En er staat bewust ‘auto’ in de titel bovenin dit artikel, want onlangs zijn dergelijke spiegels ook al bij Mercedes-Benz geïntroduceerd voor de Mercedes-Benz Actros, een vrachtwagen.