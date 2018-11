Gallery: Lamborghini viert feestje met 200 auto’s

Vijftig smakelijke platen van dit evenement.

In Japan weten ze wel hoe ze een introductie moeten organiseren. Bij de première van de Aventador SVJ, die in het persbericht nog foutief als ‘Ringrecordhouder wordt genoemd, zijn in totaal 200 andere Lamborghini’s komen kijken om de nieuweling te verwelkomen. In een parade in en om de stad Yokohama hebben zij gezamenlijk rondgereden om de komst van de auto te vieren.

De verzameling Lamborghini’s bestond niet enkel uit nieuwe productieauto’s van Japanse eigenaren, maar ook uit iconische klassiekers van lokale verzamelaars. Uiteraard waren huidige publieksfavorieten als de Aventador (S), de verschillende uitvoeringen van de Huracán (rijtest) en de gloednieuwe Urus van de partij, maar daarnaast reden ook nog meerdere exemplaren van de Miura, de Countach en de ruige LM002 mee in de parade.

Tevens waren de Lamborghini-eigenaren niet alleen in hun auto’s te vinden. Naderhand werd er namelijk een veiling gehouden voor het goede doel, waarvan de opbrengsten richting slachtoffers van recente natuurrampen in Japan zullen gaan.