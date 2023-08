Waarom Lando Norris beter niet op het podium kan staan

Lando Norris kan maar beter niet het podium halen, Piet Boon heeft te hard zijn best gedaan.

De vooruitzichten voor de GP van Nederland 2023 zijn rooskleurig. De enige Nederlandse deelnemer verkeert in uitstekende vorm. Misschien nog wel belangrijker, hij zit in een auto die welhaast geen zwakke punten kent. het ding is bloedsnel op de rechte stukken en in de bochten ook onverslaanbaar. Dus er is een grote kans dat Max Verstappen de race wint.

Daar vlak achter is het eveneens heel erg spannend. Sergio Pérez bewijst dat het echt niet zo vanzelfsprekend is dat de Verstappen zo enorm voorstaat. Daarbij zitten de Scuderia Ferrari, Aston Martin Racing en Mercedes GP heel dichtbij elkaar qua punten. Qua snelheid kan McLaren Racing er ook toe gerekend worden. Daar voorzien wij toch wel een beetje problemen, want Lando Norris zou maar zo eens het podium kunnen halen.

Lando Norris niet naar podium

Koude omstandigheden met een beetje vocht ligt de McLaren wel en Norris ook. De kans dat hij een podiumpje pakt is dus aanwezig en dat kan voor grote problemen zorgen. Lando Norris sloopte toen de 40.000 euro kostende beker van Max Verstappen bij de GP Hongarije 2023. Uiteraard niet met opzet, maar ja: een bronstige jongeman met een paar slokken op heeft wel vaker een wonderlijke motoriek.

Je zou denken dat men ervan geleerd heeft, maar niets is minder waar. Dit is namelijk de beker die men dit weekend kan winnen. Ze zijn ontworpen door Piet Boon.

Je weet wel, die befaamde binnenhuisarchitect die ook enkele toffe Land Rovers mocht samenstellen. Denk aan deze korte Defender, deze matgroene Range Rover Sport of de Evoque van Nicolette van Dam. Ook de Porsche 911 Targa 4S Exclusive Alex Edition heeft ‘ie gedaan. Piet Boon is een petrolhead, dat kan niet anders.

Keramiek!

Piet Boon heeft een moderne interpretatie bedacht van de originele racebeker uit 1939. De Nederlandse leeuw (het Koninklijk wapen en het huisdier van Memphis Depay) is overduidelijk aanwezig. Nog een mooi Nederlands tintje: Royal Delft heeft meegeholpen aan het vervaardigen van de racebekers.

En daar komen we op het gevaar Lando Norris, de beker is gemaakt van keramiek en daardoor breekbaarde dan de stem van Mia & Dion bij de voorrondes van het Eurovisie Songfestival.

Fotocredits: Studio Piet Boon

Met dank aan Autoblogvriendje @gulli voor het tippen!