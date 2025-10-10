Verbod verbrandingsmotor op de lange baan?

De Europese Unie lijkt door de pomp en er gloort serieus uitstel van executie voor de verbrandingsmotor. Komt van uitstel afstel?

Er lijkt beweging in Brussel te zitten. De Europese Unie krijgt de één na de andere oproep om die harde deadline van 2035 om de verbrandingsmotor de nek om te draaien te versoepelen of uit te stellen.

Woensdag schreven we nog over een brandbrief van meerdere Europese grootmachten aan de Europese commissie en nu lijkt er al beweging in de starre Europese Unie te komen.

Geen ban op de verbrandingsmotor?

Ja zo snel gaat het ook weer niet. Het oorspronkelijke idee was dat vanaf 2035 er alleen nog maar nieuwe auto’s zonder verbrandingsmotor verkocht mogen worden. Ambitieus plan, maar het lijkt erop dat die ambitie te groot is.

In Duitsland was er zelfs een bijeenkomst van de, toch wel in zwaar weer verkerende, autoproducenten met bondskanselier Merz. De doelen van Europa voor 2035 lijken volgens hen onhaalbaar. De markt koopt de elektrische auto’s niet in de grote getallen die nodig zijn om het doel van 2035 te halen. Het draait de Europese autoindustrie de nek om.

Rol Europese Parlement

Wellicht is er hier een rol weggelegd voor het Europese Parlement. Dit parlement is een behoorlijk tandeloze tijger want de meeste macht ligt bij de Europese Commissie, maar er begint zich in dat parlement toch een meerderheid af te tekenen voor versoepeling dan wel uitstel van de ban op de verbrandingsmotor, zo lezen we in kwaliteitspublicatie De Telegraaf.

Al die druk maakt dingen toch vloeibaar want Eurocommissaris Wopke Hoekstra van Klimaat en Schone Groei heeft al toegezegd de evaluatie van de regelgeving een half jaar eerder te gaan uitvoeren dan gepland. Dat zou je kunnen uitleggen als een beweging richting versoepeling.

Industrie wordt gesloopt

Ambitie is leuk maar als je daarmee de industrie sloopt, sloop je ook de welvaart. Dat kost banen, de economie stort in en dan hebben de mensen helemaal geen geld meer voor een nieuwe elektrische auto.

Dat is nu al een probleem. We moeten namelijk van Europa een EV kopen, maar veel mensen doen dat gewoon niet. De redenen zijn divers. Mensen vinden het te duur, kunnen niet thuis of op hun werk laden of ze willen gewoon niet.

De markt bepaalt en dat zie je terug in de beslissingen van de industrie. De ene na de andere fabrikant kondigt aan toch langer de verbrandingsmotor in de lucht te houden. Ze moeten wel anders gaan ze op de fles.

Wat zou een versoepeling inhouden?

Grote vraag is natuurlijk wat een versoepeling dan zou inhouden. Mogen er dan bijvoorbeeld na 2035 nog wel plug-in hybrides worden verkocht, of wordt de deadline gewoon opgeschoven?

De vraag is of de autobouwers er wel iets mee opschieten. Want dat van uitstel afstel komt lijkt eigenlijk een utopie. De klimaatdoelen waar de Europese Unie zijn handtekening onder heeft gezet zijn duidelijk en Wopke Hoekstra wil de EU in de koppositie houden.

De autoindustrie zal dus uiteindelijk om moeten. Een versoepeling is niet meer dan verlichting op de korte termijn en niet een oplossing voor de lange termijn. Ook zou het de innovatie kunnen remmen wat juist de Europese Autoindustrie weer verder op achterstand kan zetten ten opzichte van de concurrentie uit bijvoorbeeld China.

Uiteindelijk is het allemaal jullie schuld

Uiteindelijk komt het allemaal door jullie. Want jullie kopen de elektrische auto’s gewoon niet. De Europese Unie zal je daar uiteindelijk toe dwingen, ook al is er geen stroom om te laden, kopen zul je ze. Want er is uiteindelijk niets anders meer.