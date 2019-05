YES! Porsche gooit retrosaus over nieuwe 935

We zijn gezegend op deze zonnige donderdag.

Tegenwoordig gaan de auto’s misschien sneller op het circuit dan veertig jaar geleden, destijds waren ze wel vele malen mooier dan nu. Met name de livery’s waren absoluut om je vingers bij af te lebberen. Zelfs vandaag de dag spreken de kleuren van Rothmans, Martini, John Player Special en Gulf nog tot de verbeelding. We zijn hierom dan ook extreem blij dat Porsche de herboren 935 in precies die kleuren heeft gehuld.

De nieuwe Porsche 935 werd vorig jaar uit het niets onthuld op een willekeurige donderdagavond, enkel om het zeventigjarig bestaan van het merk te vieren. Porsche had de auto logischerwijs in een smakelijke livery van Martini getrokken, maar vandaag krijgen we een zevental nieuwe kleuren om bij weg te zwijmelen. Wie alvast naar de gallery door wil scrollen, bij deze de volgorde: Gulf, MOMO, Sachs, Vaillant, Salzburg, Interscope en John Player Special. Volgens het merk behoren deze livery’s tot de meest iconische uit die tijd. Het Salzburg Team won bijvoorbeeld Porsche’s eerste 24 uur van Le Mans in 1970. Het ontwerp van Vaillant springt daarentegen simpelweg enorm in het oog.

Voor de ontwikkeling van de livery’s heeft het ontwerpteam van de Porsche 935 de handen ineengeslagen met Grant Larson. De beste man legt uit dat de verschillende kleurstellingen zijn gemaakt met een speciaal computerprogramma. Mede dankzij virtual reality is het resultaat zo waanzinnig goed gelukt.

De nieuwe Porsche 935 is gebaseerd op de laatste 911 GT2 RS en heeft een totaal aangepaste koets van CFRP. Het ietwat zware apparaat van 1.380 kg wordt aangedreven door een 700 pk sterke motor. Porsche bouwt slechts 77 exemplaren.