Aanschouw Tesla’s nieuwe Cybertruck

Ook wel bekend als de CYBRTRK.

Na de model S, 3, X en Y was het natuurlijk de grote vraag welke naam Tesla’s nieuwste kindje zou meekrijgen. Met het woord ‘Sexy’ volledig gevormd in 133t-speak moesten Musk en nerdleger natuurlijk aan de bak om een passende toevoeging te bedenken. Het had misschien ‘beast’ kunnen worden, vernoemd naar college @willeme’s handle op Partyflock. Sinds gisteren weten we echter dat het zeer waarschijnlijk ‘Cybertruck’ en/of ‘CYBRTRK’ wordt. Tesla heeft namelijk beide namen vastgelegd bij het United States Patent and Trademark Office en er zit volgens ons geen ander product in de pijplijn dat de naam past.

So far so good, maar wacht! Er is meer! Naast de naam heeft Tesla ook een beeldmerk vastgelegd voor een (mogelijke) baaaaaaadge. Je ziet de cyberpunkesque creatie hieronder:

Zoals bij alles Tesla gingen de fanboys (en misschien ook wel de haters) vervolgens meteen op zoek naar wat ze konden concluderen uit dit nieuwsflintertje over Tesla. Forumgebruiker KuMx kwam zodoende op het lumineuze idee de letters wat te herschikken. Wat er vervolgens gebeurde, zal je verbazen. Exact op het moment dat een fel licht te zien was aan de hemel boven Palo Alto, vielen de puzzelstukjes in elkaar en liet de CYBRTRK voor het eerst zijn echte gezicht zien. Of nou ja, soort van. Misschien. In gestileerde vorm.

Prachtig toch?