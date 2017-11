Investeringstip: koop een handgeschakelde Porsche 928

De klassiekerbubbel eist zijn zoveelste slachtoffer.

De Porsche 928 is tegelijkertijd een van Porsche’s meest geliefde en meest gehate auto’s. De wagen die ooit de vervanger van de 911 had moeten worden sloeg op commercieel gebied de plank een beetje mis, maar wist in het proces toch wat harten te veroveren. In het verleden kon je ze oppikken voor een habbekrats, maar ook deze auto’s zijn inmiddels gevonden door de investeringsgieren.

Oorspronkelijk kozen de meeste mensen voor de standaard geleverde automaat, terwijl de handgeschakelde versie je geen cent meer kostte. Dit is een kritiek verschil, omdat de automaat zorgde voor een ervaring die nou niet per se levendig te noemen was. Dit in tegenstelling tot de handbak, waarmee je het karakter van de 240 pk sterke 4,5-liter V8 in combinatie met achterwielaandrijving bijna op je tong kon proeven. Juist omdat het blok wat pikants mist, is het noodzakelijk om jezelf die ervaring te gunnen.

Dit blijkt ondertussen ook uit de prijzen waarvoor de wagens gaan. Een vlugge scan langs een aantal sites als AutoTrack laat zien dat de handgeschakelde uitvoeringen, die tevens een stuk schaarser zijn, tegenwoordig voor vrijwel dezelfde prijzen worden verkocht als automaten in topconditie. Daarnaast gaan de eerdere handgeschakelde modellen, als je ze al kunt vinden, voor nog veel meer van de hand.

Als voorbeeld is er een eigenaar van een 928 uit ’79, die hem na een rondje onderhandelen mocht overnemen voor minder dan 3.000 Britse ponden. Afgezien van het feit dat hij er wel wat aan heeft geknutseld en dus een gelukje had met de aanschaf, kun je niet ontkennen dat de prijzen van de Porsche 928 behoorlijk in de lift zitten. Tegenwoordig zou hij een veelvoud van datzelfde bedrag af moeten rekenen om hem mee te mogen nemen. Ze zullen misschien niet zo gewild zijn als sommige andere Porsches, maar er is zeker nog wat onbenut potentieel om van te profiteren.

