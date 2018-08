AB-scribent redt het design van de Jaguar XF

You're welcome.

Het is hoog tijd om jullie kennis te laten maken met een persoonlijke pet peeve. Rustig maar, het heeft niks te maken met frontoverhang. Of nou ja, stiekem wel, maar alleen indirect. We hebben het namelijk over een fenomeen dat momenteel minimaal twee auto’s nodeloos treft. Een fenomeen zo gruwelijk, dat zelfs Donald Trump en Kim Jong-un er koude rillingen van krijgen. Inderdaad, we hebben het over het derde zijruitje op sedans dat geen deel uitmaakt van de deur.

Ik noem dit ruitje zelf de ‘Audi-ruit des doods’ omdat Audi ‘m nog altijd steevast toepast op haar sedans. De reden hiervoor is logisch: Audi’s zijn in de basis voorwielaangedreven, hierdoor moet het voorwiel wat verder ‘naar achteren’ geplaatst worden en dit maakt de optische aanblik vanaf de zijkant minder mooi. ‘Jaja @jaapiyo, dat weten we nu wel’ hoor ik je denken. En inderdaad, we’ve been over this.

Er zijn echter bepaalde trucjes om dit ernstige probleem te mitigeren. Het extra zijruitje achter de achterdeur verlengt bijvoorbeeld optisch de raampartij, waardoor deze als geheel ‘meer naar achteren’ wordt geplaatst ten opzichte van de onderkant van de auto. Dit verplaatst de optische massa ondanks de ontiegelijke frontoverhang een beetje meer naar achteren, voor de betere cab backward-look. Ter illustratie:

Vooral bij Audi’s van enkele jaren geleden, van voordat het merk haar best deed het voorwiel zo ver mogelijk naar voren te plaatsen zonder daarbij te veel tractie te verliezen, kan je zien wat ik bedoel. Kijk maar eens naar deze C6 S6 bijvoorbeeld: gigantische frontoverhang, dan raampartij die begint vlak achter het voorwiel en doorloopt tot ver achter de hoofsteunen achter.

Vergelijk dit met de 5-serie uit dezelfde periode: de A-stijl/raampartij begint ver achter het voorwiel en stopt vlak achter de hoofdsteunen achter.

Enfin, de casual observer wordt wellicht in de lure gelegd door het trucje met het extra ruitje achter de achterdeur, maar de fijnproever ziet natuurlijk direct dat hij te maken heeft met een inferieur FWD-gebakje. Of toch niet?

Er zijn namelijk ook RWD-auto’s die zonder reden opteren voor een setup met een los ruitje achter de achterdeur. Zo is daar bijvoorbeeld de BMW 4-serie Gran Coupe, die in tegenstelling tot de 6-serie Grand Coupe getroffen wordt door het syndroom:

Dat kan mooier, zo toonde X-tomi aan:

Kijk, zo heb je toch meteen veel meer die gestrekte ‘roofkat op het punt om toe te slaan’-look. En nu we het toch hebben over roofkatten: over naar het onderwerp van dit bericht. De aanleiding ervan is namelijk dat ik met collega @willeme verzeild raakte in een gesprek over de Jaaaaag XF (rijtest). Begrijpelijkerwijs zei ‘Doubya’ dat hij deze ooit verwarde met de Jaaaaag XE (rijtest). Hij zal waarschijnlijk niet de enige zijn, want beide auto’s gebruiken zo’n beetje dezelfde styling cues. Voor mij is er echter één belangrijk verschil. Bij de XE is de raampartij gewoon zoals het heurt bij een RWD sedan, maar bij de XF heeft Jaguar gekozen voor de Audi-ruit des doods:





Zodoende heb ik even de schone taak op mij genomen deze vergissing recht te zetten. Kijk en oordeel zelf. Veel beter zo, toch?