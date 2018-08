Wordt deze man de grote winnaar van de F1 stoelendans?

Hij lijkt in ieder geval aardige kaarten in handen te hebben.

Misschien wel dé hoofdrolspeler in de F1-stoelendans van afgelopen winter was Robert Kubica. Het leek er even op dat de Pool bij meerdere teams een goede kans had na een hiaat van ettelijke jaren zijn terugkeer te maken in de hoogste klasse van de autosport. Kubica werd onder andere gelinkt aan Renault, maar het meeste kans leek hij te maken om bij Williams de opvolger te worden van Felipe Massa. Zoals we weten mocht het uiteindelijk niet zo zijn en moest Kubica settelen voor een rol als ‘derde rijder. Niet dat hij daar al te rouwig om zal zijn gezien de prestaties van Williams dit jaar. Met de FW41 valt eigenlijk geen eer te behalen.

Kan een potentiële comeback van de enkelvoudig racewinnaar, waarvan onlangs bleek dat hij een contract bij Ferrari op zak had op het moment van de horrorcrash waarbij hij bijna zijn arm verloor, dan definitief in de ijskast? Nou misschien niet! Met name het feit dat Lawrence Stroll, vader van Williams-rijder Lance Stroll, het team van Force India heeft overgenomen kan de Pool weleens enorm in de kaart spelen.

Ten eerste is het nu bijna een formaliteit dat Lance Vance Dance naar Force India (of hoe het team ook gaat heten) verkast. De vraag is alleen nog: gebeurt het pas volgend jaar, of al dit jaar. Canada-expert Jacques Villeneuve denkt het zeker te weten: dat wordt dit jaar. Ten eerste valt er aan de FW41 zoals gezegd geen eer te behalen en ten tweede kan Lance niet vroeg genoeg beginnen met het wennen aan het team waar hij volgend jaar sowieso voor uit zal komen. Er is, kortom, weinig te verliezen en veel te winnen als er gekozen wordt voor een rappe switch. Het enige obstakel is dat (minimaal) één van de huidige coureurs zal moeten opkrassen. En misschien twee als Stroll de confrontatie met de snelle Ocon en Perez wil vermijden. Of het ontbinden van hun contracten meer behelst dan een grote zak geld op tafel leggen valt te bezien.

Enfin, hoe dan ook, vroeg of laat komt die move er. Dat opent dus de mogelijkheid voor Kubica om op te schuiven naar een racezitje. Logisch. Maar er is nog een extra bonus voor Robert. Volgens de geruchtenmolen ligt de Pool goed bij kamp Stroll en zou hij een kanshebber zijn om met Lance mee te komen naar Force India. De familie Stroll heeft er namelijk wel oren naar om een coureur naast Lance te zetten die weliswaar de nodige ervaring en respect in de sport heeft, maar tegelijkertijd niet veel sneller is dan Lance zelf. Sommige vaders zouden hun zoon wellicht naast Alonso neerzetten, maar gelukkig (en een klein beetje helaas) voor Lance lijkt Lawrence niet zo’n hardgekookt ei te zijn.

Enfin, zodoende openen er zich opeens weer deuren voor Kubica. Of ze volledig opengaan of slechts op een kiertje blijven staan blijft de vraag. Zeker is desalniettemin dat waar coureurs als Sainz, Perez en Ocon dezer dagen toch in de rats zullen zitten over hun toekomst in de sport, er voor Roberto voorlopig alleen positieven te melden zijn.