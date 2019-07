Hier is de nieuwe Audi SQ7

Komt Audi met de vernieuwingen, of blijft het redelijk passief?

Audi laat er geen gras over groeien met de vernieuwde Q7. Het merk kwam vorige maand aanzetten met een facelift voor zijn grootste SUV en trekt vandaag alweer het doek van de bijgespijkerde SQ7. Hij komt precies op tijd: de uitgaande SQ7 TDI is ondertussen drie jaar oud. Rigoureus veranderd is de auto niet, maar desondanks is er voldoende te bespreken.

We vangen maar aan met het tegenvallende nieuws: onder de motorkap vinden we geen upgrades. Net als zijn voorganger beschikt ook deze SQ7 over de vierliter V8 TDI-dieselmotor, die goed is voor 435 pk en 900 Nm. Het vermogen wordt o.a. opgewekt door een elektrische compressor en twee turbo’s. De 4.0 TDI pruttelt in 4,8 seconden naar de 100 km/u en heeft een elektronische begrensde topsnelheid van 250 km/u.

Hoewel Audi heeft besloten de techniek te laten voor wat het is, valt er weinig te klagen. Zo heeft de SUV naast een zeer behoorlijk vermogen een achttrapsautomaat, quattro vierwielaandrijving, vierwielsturing, rolstabilisatie en een sportdifferentieel.

Wel wijkt hij uiteraard af van zijn voorganger op het gebied van looks. Zo kan ook de SQ7 TDI rekenen op stijlelementen van huidige Q-modellen als de Q3 en Q8. De grille, bijvoorbeeld, heeft minder scherp hoeken. Net als de vernieuwde Q7 heeft ook de S-versie een flink aantal sierstukken – meer nog dan de normale Q7. De auto wordt standaard geleverd met 20″ velgen. Binnenin de SUV vinden we het nieuwe Audi-interieur, waar het aantal knoppen en schakelaars sterk is afgenomen en twee schermen het overgrote deel van de informatie bevatten. Prijzen zijn vooralsnog niet bekend.