Eindelijk toont de RS4 een beetje kleur

Niet echt wat je wil bij de betere ramkraak.

De Audi RS4 zit inmiddels alweer op de vierde generatie. De huidige generatie is liever dan ooit. Uiteraard heeft de RS4 vierwielaandrijving, maar de rest van de hardware is niet superspannend. Qua motor zijn ze weer terug bij af: een V6 met dubbele turbo. De versnellingsbak is geen handbak of S Tronic, maar een conventionele automaat. Nu is het best een goede automaat, maar tel daarbij het nauwelijks toereikende vermogen van 450 pk bij op en het totaalplaatje is erg gaaf, maar niet zo gaaf als het zou kunnen zijn.

Gelukkig heeft ABT daar wel een paar oplossingen voor. De uitvoering die ABT mee naar Geneve heeft genomen is een stuk minder introvert dan het origineel. De Kermit-groene lak doet bijna pijn aan je ogen. Op een Porsche 911 GT3 RS kan het, maar bij deze Audi is het net een tintje te fel. De ABT RS4+ heeft links een andere kleur velgen dan aan de rechterkant. Dat is iets wat tuners wel vaker doen. Dan kunnen klanten meteen zien wat beter staat. Verder heeft ABT met veel carbon-frutsels het exterieur opgeleukt.

Uiteraard mag je alle uiterlijke opsmuk overslaan en enkel kiezen voor de technische upgrades. Zo levert de RS4+ 530 pk en 680 Nm. Prestatiecijfers zijn nog niet bekend, maar de ABT RS4 zonder ‘+’ knalt in 4,1 seconden naar de 100 km/u.