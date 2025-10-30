Een EV voor minder dan €30.000: dit zijn je opties anno 2025

De keuze is inmiddels reuze!

Het aanbod aan EV’s is enorm gestegen. Dat blijkt wel als we even terugkijken naar het lijstje met EV’s onder de €35.000, dat we twee jaar geleden maakten. Voor dat budget had je toen de keuze uit negen modellen. Daarvan zaten er maar zes onder de €30.000.

Nu, twee jaar later, is het aanbod aanzienlijk groter. Je hebt de keuze uit maar liefst zeventien elektrische modellen onder de €30.000. Dat zijn er bijna drie keer zoveel als in 2023. We gaan ze één voor één langs.

Opel Frontera Electric

€29.999

Je hebt geen geld meer over voor opties, maar je kunt voor 30 mille nog nét een Opel Frontera krijgen. Deze crossover heeft 113 pk en een range van 305 kilometer. Het USP van deze auto is vooral dat je heel veel ruimte krijgt voor je geld. Voordat je naar de Opel-dealer rent: de Citroën C3 Aircross is vrijwel identiek en kost minder. Die komt dus ook nog aan bod in dit lijstje.

Renault 4

€29.990

Met een budget van €30k kun je ook bij Renault terecht voor de nieuwe R4. De specificaties zijn vergelijkbaar met de Frontera: 120 pk en 308 kilometer range. De Renault is wel een stukje kleiner, maar daar krijg je een leuker uiterlijk voor terug.

Volkswagen ID.3

€29.990

Tussen alle nieuwe modellen vinden we ook nog de Volkswagen ID.3. Deze heeft de nodige updates gehad en loopt daarom niet achter. De instap-ID.3 kan nu bijvoorbeeld snelladen met 145 kW, waar dat in het begin maar 50 kW was. Bovendien heb je een nette range van 384 km.

Firefly

€29.900

Dan zijn we aangekomen bij de eerste Chinees in dit lijstje: de Firefly. Het is een dochtermerk van Nio, maar het is officieel geen Nio. Het betreft een B-segment auto, met 143 pk en 330 kilometer range. Een echte prijsknaller is het niet, maar de Firefly is dan ook geen kale budgetauto.

Opel Corsa Electric

€28.999

Nog een oudgediende: de Opel Corsa Electric, voorheen ook wel bekend als de Corsa-e. Voor 29 mille krijg je 136 pk en 354 kilometer range, maar je kunt beter nog even €1.000 bijleggen. Dan heb je 156 pk en 429 kilometer range. En we zitten nog steeds binnen het budget van €30.000.

Leapmotor B10

€27.995

Leapmotor is een Chinees merk onder de vleugels van Stellantis. De B10 is een interessante aanbieding: voor de prijs van een B-segment hatchback krijg je een SUV van ruim 4,5 meter. Veel auto voor je geld dus. Verder kun je rekenen op 218 pk en 361 kilometer range.

Citroën ë-C3 Aircross

€27.800

Zoals beloofd: het eeneiige tweelingbroertje van de Opel Frontera. Stellantis heeft bij deze auto’s weinig moeite gedaan om uiterlijk onderscheid aan te brengen. Technisch zijn ze uiteraard ook identiek, met 113 pk en 307 kilometer range. De Citroën is echter €2.200 goedkoper.

Nissan Micra

€29.950

Uiteraard komt de Renault 5 nog voorbij in dit lijstje, maar de Nissan Micra is eerst aan de beurt. We gaan namelijk van duur naar goedkoop. Er is een goede reden dat de Micra duurder is: die is namelijk niet met 95 pk te krijgen. Het begint bij 120 pk. Die versie is overigens alsnog duurder dan de R5 met dezelfde aandrijflijn. We vrezen dat de meeste mensen toch voor het origineel kiezen.

Fiat 500e

€28.990

De Fiat 500e staat in het lijstje met de goedkoopste EV’s, maar dat betekent niet dat het ook een goedkope auto is. Voor 29 mille krijg je een krap autootje met 95 pk en een schamele 190 kilometer range. Er is wel een versie met meer range, maar dan kom je boven de €30.000 uit.

Fiat Grande Panda

€25.990

Gelukkig heeft Fiat ook nog een alternatief dat meer value-for-money biedt: de nieuwe Grande Panda. Deze auto is een stuk ruimer dan de 500e en toch €3.000 goedkoper. Bovendien heeft de Panda wél een acceptabele WLTP-range, van 320 kilometer.

Renault 5

€24.990

Van veel auto’s uit dit lijstje word je niet echt vrolijk, maar dat geldt wel voor de R5. Renault beloofde van te voren dat deze auto €25.000 zou kosten, en ze hebben woord gehouden. Voor dat bedrag heb je de versie met 95 pk en 310 kilometer range. Één nadeel: met deze versie kun je niet snelladen. Voor deze functie zul je nog €3.000 moeten bijbetalen. Dan krijg je ook meteen 120 pk.

Hyundai Inster

€24.295

De Koreaanse inzending is de Hyundai Inster. Deze auto ziet eruit als een verlengde brommobiel, maar heeft wel hippe pixelverlichting. Met de goedkoopste versie heb je 97 pk en 327 kilometer range, maar voor €25.995 krijg je 115 pk en 370 kilometer range.

Dongfeng Box

€23.499

De Chinezen zijn lang niet allemaal goedkoop (zoals vaak wordt geroepen), maar de Dongfeng Box is dat wel. Dit is een vrolijke B-segmenter met 95 pk. De instapper heeft 230 kilometer range, maar voor slechts €1.000 extra heb je een grotere accu en 310 kilometer range. En je krijgt ook nog eens een rijkere uitrusting. Helaas is de Dongfeng Box niet de meest veilige auto…

BYD Dolphin Surf

€22.990

Ook BYD begeeft zich in het segment van de allergoedkoopste EV’s, met de Dolphin Surf (niet te verwarren met de grotere Dolphin). De specificaties zijn vergelijkbaar met de Dongfeng. Je kunt kiezen uit 220 kilometer range voor €22.990 of 322 kilometer voor €24.990. In alle gevallen heb je 88 pk. Met de grotere accu kun je ook sneller laden, met 85 kW in plaats van 65 kW.

Citroën ë-C3

€20.990

Wil je goedkoop elektrisch rijden, maar liever geen Chinees? Dan moet je de Citroën ë-C3 hebben. Voor de prijs van een Kia Picanto krijg je een heuse EV, met 113 pk en 204 kilometer range. Je kunt ook nog even doorsparen voor de Comfort Range, die 313 kilometer ver komt. Die kost €24.700.

Leapmotor T03

€19.950

De Leapmotor T03 is weer een Chinees, maar deze auto wordt wel in Europa (Polen) gebouwd. De T03 heeft 95 pk en een range van 265 kilometer uit een 37,3 kWh accu. De Leapmotor ziet er ietwat goedkoop uit, maar dat is ‘ie ook, met een vanafprijs van mínder dan €20.000.

Dacia Spring

€17.950

Er is de laatste jaren veel veranderd op EV-gebied, maar de Dacia Spring is nog steeds de goedkoopste. Deze auto liep behoorlijk achter met zijn 45 pk, maar zeer recent heeft de Spring een update gekregen. De instapper heeft nu 70 pk en je kunt ook nog kiezen voor een versie die maar liefst 100 pk heeft. De range is ongeveer hetzelfde gebleven (225 kilometer), maar het snellaadvermogen is gestegen van 30 naar 40 kW. De 40 kW-lader is overigens wel optioneel.

Als je tot €30.000 te besteden hebt aan een EV is er dus genoeg keus anno 2025. Er zitten zelfs ruime cross-overs tussen (de e-C3, Frontera en Leapmotor B10) en een auto met meer dan 400 kilometer range (de Corsa). Wil je voor de funfactor gaan, dan is daar de Renault 5. Het kan allemaal.