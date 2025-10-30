Zo duur is het thuis opladen van je EV

Met dit simpele rekensommetje weet je precies wat je kwijt bent aan thuislaadkosten.

Als je wilt weten hoeveel je betaalt voor het tanken van je benzineauto rijd je simpelweg naar een pompstation, kijk naar de grote paal en zie wat je per liter kwijt bent. Maar wat als je het voordeel van een EV benut door niet naar een laadstation of openbare laadpaal te rijden, maar gewoon thuis ‘bijtankt’?

Voordat je je optimaal thuis kunt opladen, zul je een aantal investeringen moeten doen. Hier hebben we al eens eerder aandacht aan besteed. Lees hier over de kosten voor het aanleggen van een eigen laadpaal of zelfs een eigen snellader aan huis. In dit artikel zoomen we in op de kosten voor het opladen zelf afhankelijk van jouw autogebruik.

Zo bereken je de kosten van het thuis opladen

Het uitrekenen van de laadkosten voor het kWh’tjes tanken aan je voordeur is erg eenvoudig. Het enige dat je hoeft te doen, is het stroomtarief dat je per kWh betaalt, vermenigvuldigen met het kWh-verbruik per kilometer van je elektrische auto.

We geven je een voorbeeldje. Volgens het CBS was de gemiddelde stroomprijs € 0,30 per kWh in 2024. Laten we voor het gemak dat tarief aanhouden. Vervolgens moeten we het verbruik van je elektrische auto weten. Net als bij benzineauto’s verschilt dat enorm tussen verschillende typen auto’s.

Laten we de bestverkochte EV van Nederland van dit moment nemen als benchmark: de Kia EV3. Volgens de specificaties verbruikt de EV3 15,5 kWh per 100 kilometer. Dat is dus 0,155 kWh per kilometer. Als we onze formule toepassen, weten we hoeveel EV3-rijders kwijt zijn aan het thuis opladen. Dus: € 0,30 * 0,155 kWh = € 0,0465 per kilometer.

In de praktijk kan het echter heel anders lopen. Kijk bijvoorbeeld naar het verbruik van de elektrische G-klasse. Op papier verbruikt de G-Wagon met EQ-technologie 28 kWh per 100 kilometer. Rij je veel op de snelweg, dan kan het oplopen naar 41,7 kWh per 100 kilometer.

Gooien we het snelwegverbruik in de formule, dan wordt elektrisch rijden ineens een dure aangelegenheid. Je betaalt dan € 0,1251 per kilometer, of €12,51 betalen per 100 kilometer. Sterker nog, dan is opladen net zo duur als het tanken van benzine voor een doorsnee auto volgens Mr Wheelson. Ja, een G-klasse is geen standaard benzineauto, maar toch.

Wil je uitrekenen hoeveel jij kunt besparen met opladen tegenover benzinetanken? Gebruik dan de rekentool van VER.