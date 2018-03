ABT presenteert de nog heftigere RS4-R

En hij is blubberdik.

De vaste lezer zal nu vast bij zichzelf denken: er is toch al een ABT RS4? Dat klopt! De Duitse tuner trok vorige maand het doek van hun opgevoerde RS4. De power-estate kreeg een nieuwe set dikkere bumpers en 21-inch velgen mee en de 2.9 liter V6 werd opgevoerd tot 510 pk. De vraag die in het vorige artikel werd gesteld: heeft de RS4 dan nu genoeg pk? Het antwoord vanuit ABT zelf luidt: nee.

510 pk is in principe genoeg om auto’s als de AMG C63 S of de Giulia Quadrifoglio bij te houden. Maar ABT heeft besloten dat ze die twee niet willen bijhouden, maar inhalen. Daarom presenteert ABT op de autoshow van Genève de RS4-R. Van buitenaf gezien is het duidelijk of je met een RS4 of een RS4-R te maken hebt, de vergrootte voorsplitter met echte race-canards geeft weer hoe heftig de RS4-R bedoeld wordt. De diffusor wordt nog verder aangepast en er worden nu vier ronde uitlaten onder gemonteerd, in de voorschermen worden koelgaten toegevoegd en zowel voor als achter prijken rode RS4-R logo’s.

Maar goed, onder de kap is er ook het een en ander veranderd, zoals al aangegeven. 510 pk en 680 Nm voor de ABT RS4 was dus niet genoeg, daarom krijgt de RS4-R er nog 20 paarden bij en ook wordt het koppel met 10 Nm vergroot. Vergeleken met de standaard ABT RS4 een klein verschil dus, maar we hebben het hier over bijna 100 pk en Nm meer dan de standaard RS4 van Audi Sport GmbH (rijtest). Die laatste is al geen slak, dus de RS4-R is echt heftig spul.

Hans-Jürgen Abt heeft het meerdere malen gehad over een verrassing op de autoshow van Genève, waarbij wij dachten dat het ging om de eerder gepresenteerde ABT SQ5. Het kan dus ook deze extra rauwe RS4 zijn. Moeten we misschien even aan H-J navragen.