Gelimiteerde ABT RS4+ heeft flink veel vermogen

Dat is immers iets waar je nooit genoeg van kunt hebben.

ABT heeft weer eens een fijn speeltje naar buiten gebracht. De huistuner van VAG-producten kwam vorig jaar nog met de smakelijke RS4-R op de proppen en deze zijn klaarblijkelijk als warme broodjes over de toonbank gevlogen. Vandaag presenteert de Duitse tuner namelijk een vergelijkbare RS4, die we de RS4+ dienen te noemen. Daarmee is de wereld weer een rappe powerwagon rijker.

Hoewel de naam van deze bijgepunte RS4 (rijtest) iets afwijkt van de naam van de RS4-R, is het in feite dezelfde auto. Goed, qua design mag hij er misschien anders uitzien, onderhuids hebben we wel degelijk met hetzelfde beestje te maken. En, laten we eerlijk zijn, dat is hoogstwaarschijnlijk waarvoor men de auto zal kopen. Waar een originele RS4 over precies 450 pk beschikt, is de 2,9-liter biturbo V6 in de ABT opgeschroefd tot 510 pk en 680 Nm. Zij die op zoek zijn naar nog dat beetje extra, moeten ABT vragen om het meest extreme pakket. In dit geval komt er nog eens 20 pk bij. ABT wil nog niet delen hoe snel de machtige A4 een sprint naar de 100 km/u kan afleggen. Ook de topsnelheid komt niet aan bod.

Wel laat ABT weten dat de zescilinder fatsoenlijk kan grommen, door een nieuw uitlaatsysteeem met vier dikke pijpen. Ieder van deze stortkokers heeft een diameter van ruim 10 centimeter. Mede dankzij het vernieuwde aerodynamische koolstofvezel pakket kan de auto goed op de plaat worden gezet, al moeten we zeggen dat de kleur Misano Red ook meehelpt. Zeker zo in een besneeuwde omgeving ziet het er uitermate puik uit.

Klanten die tijdig met ABT contact opnemen kunnen één van de in totaal vijftig exemplaren bestellen. De gelukkigen kunnen hun wagen dan nog verder personaliseren. In maart zullen de eerste exemplaren geleverd worden. Tevens staat de auto diezelfde maand ook op de Autosalon van Genève.