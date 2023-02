ABT XNH is vijf sterren Camper op 18 inch wielen

De ABT XNH camper is een luxe en sportieve manier om vakantie te vieren.

In Nederland hebben ook problemen. Hondenpoep, niet overal 5G-ontvangst, soms zijn winkels dicht op zondag en je mag nergens harder dan 100 km/u. Maar niets is erger dan een standaard camper. Want stel je voor dat je in een camper rijdt zoals deze origineel de fabriek is uit komen rollen.

In 99% van de gevallen is er namelijk veel aandacht besteed aan de opbouw, het interieur en allerlei voorzieningen. Vaak is de auto zelf nog gewoon de standaard bedrijfswagen waar de camper in kwestie op gebaseerd is.

En weet je, als hondenpoep een probleem mag zijn, dan zijn standaard campers dat ook. Zwarte bumpers, stalen velgjes zonder wieldoppen. Dat kan eigenlijk écht niet meer anno 2023.

Ideale camper

Gelukkig is de ABT XNH hier! Dat is namelijk ideale camper voor mensen die plannen hadden om deze lente naar de Wörthersee te rijden. Volgens ABT Sportsline is het een rijdend 5 sterrenhotel op basis van de Volkswagen Transporter 6.1.

XNH staat voor eXploring New Horizons. Je kunt hem herkennen aan de ABT Aerokit. Middels een andere voorbumpe, sideskirts en achterbumper ziet de ABT XNH er een stuk vlotter uit, dan de reguliere campers.

De hoogglans zwarte 18 inch wielen dragen ook bij aan de feestvreugde, alhoewel ze van ons één maatje groter hadden mogen zijn. Nu moet je daar heel erg mee uitkijken met campers en bedrijfswagens, want je zit met draaglast van de banden (en velgen). Hoe platter de banden, hoe lager de draaglast. Het rubber in kwestie betreft overigens Goodyear Eagle F1-banden.

ABT XNH productie?

De motor is een 2.0 TDI, in dit geval goed voor 150 pk. Dat is adequaat, maar niet enorm veel. Sterker nog, we hadden van een tuner als ABT wel verwacht dat ze het vermogen konden aanpakken. Misschien dat een eenvoudige chip niet voldoende is, ja met meer vermogen is de auto sneller, maar zit je ook met hogere temperaturen.

Wat de tuner uit Allgau dan weer wel heeft gedaan: de wielbasis met 40 millimeter verlengen! Dat is een flinke ingreep. Daardoor is plaats voor 5 met een keukentje, koelkast en tafel. Verder is er een lithium-accu aanwezig om te zorgen dat alle apparatuur het blijft doen. Tijdens het rijden overdag wordt deze dan weer opgeladen.

Interesse? Dan hebben wij goed nieuws! De ABT XNH gaat namelijk in mei van dit jaar in productie. Niet ABT, maar Volkswagen Group Services gaat ‘m bouwen. Dat zal namelijk gaan gebeuren in Hannover, in de oude Karmann-fabriek.

