Renault wil de manier waarop we autorijden compleet veranderen, terwijl invalide mensen deze techniek allang kennen.

Voor ik woeste taalgroeperingen achter me aan krijg: volgens het Steunpunt Handicap en Arbeid is de term invalide voor een deel correct zolang het maar wordt gebruikt in de betekenis van een functionele beperking. ‘Persoon met een functiebeperking’ was waarschijnlijk netter geweest, maar dat past minder lekker in de kop boven dit artikel. Vergeven jullie het mij?

Dus, Renault wil iedereen laten rijden als een invalide. Hoe zit dat precies? We kijken daarvoor naar de Renault Filante Record die je hieronder ziet. Dit is de auto waarmee Renault records wil vestigen. Geen snelheidrecords, maar records op het gebied van efficiëntie. De auto is elektrisch, met een 87-kWh accu, net als de Scenic E-Tech.

Renaults drive-by-wire

Kijk je naar het interieur van de Filante Record dan valt je misschien wat op. Er ontbreken pedalen om te accelereren en te remmen. Dat komt doordat je op een andere manier ‘gas’ moet geven en moet remmen. Dit noemt Renault drive-by-wire.

Renault-ontwerper Sandeep Bhambra praat het Britse TopGear bij over de techniek. Bij drive-by-wire zorg je via het yoke-stuur de voorwaartse, achterwaartse en remmende beweging. ”Het is iets dat heel veel ruimte in het interieur vrijmaakt. Het is iets waar we naar kijken en we onderzoeken voor toekomstige auto’s, maar het is niet gemakkelijk om zoiets innovatiefs snel in een productieauto te krijgen”, zegt Bhambra. Je volgende Renault 5 (foto boven artikel ter illustratie) heeft dus waarschijnlijk nog gewone pedalen, maar dat kan bij een daaropvolgende generatie anders zijn.

Hoe je precies met het stuur moet gasgeven en remmen legt de ontwerper niet uit. Ik verwacht dat je het stuur naar voor en achteren kunt duwen als bij het DAS-systeem van Mercedes F1 van een paar jaar geleden. Of misschien gebruik je R2- en L2-knoppen, net als op een PlayStation-controller (LT en RT voor Xbox-gebruikers).

Idee van Renault mede voor invalide personen

Het plan van Renault klinkt misschien best innovatief, maar in feite is het dat niet. Al jaren rijden er invalidebestuurders rond die met een hand gas geven en remmen. Zo zijn er joysticks, hendels en schuifregelaars die later zijn ingebouwd om de voetpedalen overbodig te maken.

Renault erkent dat het idee niet nieuw is. Sterker nog, de handbesturing maakt Renaults op deze manier inclusiever voor invaliden. ”Een voordeel is dat de auto lichter wordt, omdat we geen pedalen rond de voeten nodig hebben. Het tweede gaat over inclusiviteit. Het is best wel interessant, omdat iemand met een handicap in het onderlichaam nog steeds in de auto kan rijden. Het is technologie die we kunnen verkopen in productieauto’s om ze inclusiever te maken”, zegt Bhambra.

Collega @perry_snijders sprak diezelfde Sandeep Bhambra op het Autosalon van Brussel over de komst van de nieuwe Twingo. Lees hier het interview!